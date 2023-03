Schule und Firmengelände von Dieben heimgesucht - Frau fällt von Roller

In Jena kam es in den vergangen Tagen zu zwei Einbrüchen durch Unbekannte. (Symbolbild)

Jena. Einbrüche, Roller-Unfall und Fahrerflucht: Das sind die Polizeimeldungen für Jena am Dienstag.

Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gebäudekomplex in der Otto-Schott-Straße in Jena. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten des Firmengebäudes und hinterließen ein entsprechendes Chaos.

Bisher ist nicht klar, wie die Unbekannten in das Gebäude eindringen konnten. In den ersten beiden Etagen öffneten sie zudem mehrere Rollcontainer und weitere Schränke.

Laut der Polizei entwendeten die Einbrecher nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld und Fototechnik im Wert von 2500 Euro.

Einbruch in Schule mit ungeklärtem Diebesgut

Ein Alarm wurde am Montagabend an einer Schule in der Tatzendpromenade in Jena ausgelöst. Der zuständige Sicherheitsdienst verständigte die Polizei, die beim Eintreffen Einbruchsspuren feststellten konnte.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster der Cafeteria gewaltsam Zugang zum Objekt. Im Inneren durchwühlten sie anschließend zahlreiche Schränke. Im Moment ist nicht klar, welche Beute die Einbrecher machten. Sie konnten das Gebäude unbemerkt verlassen und flüchteten.

Frau nach Roller-Unfall verletzt

Am Montagmorgen ist eine 42-Jährige bei einem Unfall am Bibliotheksplatz in Jena verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Roller den Fürstengraben entlang, als ein Pkw beim Abbiegen in die Weigelstraße ihren Weg kreuzte.

Wie die Polizei vermutete, kam die Roller-Fahrerin durch die Verzögerung im Verkehrsfluss und ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht.

Unbekannter hinterlässt Schaden an einem Pkw und flüchtet

Ebenfalls am Montag, meldete eine 59-Jährige eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug und die damit verbundene Unfallflucht.

Die Frau hatte ihr Fahrzeug in Jena in der Wendeschleife in der Ziegenhainer Straße abgestellt. Als sie gegen Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung fest und verständigte die Polizei.

