Schulen im Saale-Holzland warten weiter auf den Digitalpakt

Die vom Bund versprochenen Laptops für alle Lehrer lassen auf sich warten. „Es fehlt noch an der Rechtsgrundlage, die auch sagt, wer die Laptops beschafft – der Schulträger oder das Land als Arbeitgeber für die Lehrer“, sagt Ilka Handke. Die 46-jährige Geoinformatikerin leitet seit kurzem das Amt für Organisation und IT-Service im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises. Damit ist sie auch verantwortlich für den Aufbau eines einheitlichen Schul-IT-Systems im Landkreis.

Das soll mit der Umsetzung des bundesweiten Digitalpaktes für die Schulen bis zum Jahr 2024 im Kreis stehen. Jetzt ist schon klar: Das Förderkonzept mit einem Volumen von 4,5 Millionen Euro reicht nicht für alle Schulen im Kreis. Und noch fehlt es an Voraussetzungen für die Umsetzung. Die wichtigste: flächendeckende Breitbandversorgung für das schnelle Internet im gesamten Landkreis. Die will die Telekom erst bis zum Jahr 2023 bauen. Längst nicht jede Schule im Kreis verfügt aktuell über eine leistungsstarke Internetversorgung, an die sich zeitgleich alle Lehrer und Schüler andocken könnten. Zudem hat jede Schule ein Medienkonzept vorzulegen, das beispielsweise sagt, was an digitaler Technik benötigt wird und wie sie eingesetzt werden soll im Unterricht.

Mit den Gymnasien würden aktuell Gespräche geführt, um den Bedarf und die gegebenen technischen Bedingungen zu erfassen, erläutert Ilka Handke. Einige Schulen im Kreis verfügen bereits über eine gute digitale Infrastruktur, etwa die Regelschule Stadtroda, die Gemeinschaftsschule Bürgel und das Gymnasium in Kahla, zählt die Amtsleiterin auf. Die Gespräche mit den Regelschulen und der Berufsschule sollen folgen.

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Eisenberg wartet noch immer auf das schnelle, leistungsstarke Internet, obwohl die Breitband-Hauptstränge von Telekom und Thüringer Netkom quasi vor der Schultür vorbeiführen. „Wir sind mit dem Landkreis im Gespräch und hoffen auf eine Lösung noch in diesem Kalenderjahr“, sagt Schulleiter Steffen Riebel. Mit Blick auf mobile Endgeräte an der Schule sagt er: „Wir sind gar nicht so schlecht ausgestattet. Und für den Unterricht zu Hause nutzen wir die Schul-Cloud.“ Allerdings: Die Lösung an diesem Gymnasium wie an anderen Schulen im Kreis ist hausgemacht. Die Lehrer nutzen zumeist eigene Geräte. Wichtiger sei jedoch, statt Laptops für Lehrer anzuschaffen, alle Schüler ordentlich mit Technik auszustatten, so Riebel. Dass diese ihre Geräte dann auch zu Hause einsetzen können, setze wiederum die flächendeckende Breitbandversorgung im gesamten Landkreis voraus.

Ziel sei es zudem, so der Schulleiter des Eisenberger Gymnasiums, für alle Schulen im Kreis eine einheitliche Lösung zu schaffen. Daran wird unter der Ägide der neuen Amtsleiterin weitergearbeitet. Der Bereich für die Schul-IT ist auf fünf Mitarbeiter aufgestockt worden, eine weitere Fachkraft wird noch benötigt. „Zur Zeit arbeiten wir an einem Wartungskonzept, nach dem über ein zentrales virtuelles Rechenzentrum die IT-Anlagen und Rechner in allen Schulen im Kreis betreut werden können“, erläutert Ilka Handke. Der zentrale Zugriff auf das kreisweite Schul-IT-System soll garantieren, dass Hardware und Software für alle Schüler und Lehrer auf einem aktuellen Stand gehalten werden. So das Ziel bis 2024.