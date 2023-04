Schulfördervereine aus ganz Thüringen treffen sich in Kahla

Kahla. „Spicken vor Ort“ heißt eine Veranstaltung, bei der sich Schulfördervereine in Kahla treffen. Dabei soll auch um neue Unterstützer geworben werden.

Das Leuchtenburg-Gymnasium in Kahla wird an diesem Freitag, 21. April, zum Treffpunkt für Schulfördervereine aus ganz Thüringen. Wie Tina Romas, die Vorsitzende des Fördervereins Leuchtenburg-Gymnasium Kahla, mitteilt, werden an der „Spicken vor Ort“-Veranstaltung von 17 bis 19 Uhr Mitglieder von circa zehn Schulfördervereinen teilnehmen. Interessierte, die in einem Förderverein aktiv sind, sich einbringen oder einen solchen gründen wollen, könnten sich noch kurzfristig beim Thüringer Landesverband der Schulfördervereine anmelden.

Tina Romas, Vorsitzende des Fördervereins Leuchtenburg-Gymnasium Kahla Foto: Marcus Voigt

Ziel von „Spicken vor Ort“ sei es, dass sich die Schulfördervereine vernetzen und gegenseitig Anregungen für die Arbeit geben. „Ein Schulförderverein steht und fällt mit den Ehrenamtlichen“, sagt Romas. Von den 140 Mitgliedern des Fördervereins des Gymnasiums Kahla seien fünf regelmäßig aktiv. „Das ist vergleichsweise eine gute Zahl“, so Romas.

Ruf des Gymnasiums soll gestärkt werden

Man freue sich dennoch über neue Mitglieder, „die Schwung reinbringen“. Denn Ziel des Kahlaer Schulfördervereins sei es, die Schule beispielsweise bei Veranstaltungen oder dem Kauf neuer Materialien zu unterstützen. „Wir wollen dabei helfen, den Ruf unserer Schule zu stärken und sie zu erhalten. Denn sie ermöglicht kurze Wege für die Schüler aus der Region und trägt zur Attraktivität Kahlas bei, mit der auch Familien hergelockt werden können“, sagt Romas, die das Gymnasium einst selbst besuchte. Zudem ist sie im Förderverein der Grundschule „Am Trompeterfelsen“ in Rothenstein aktiv.

Welche konkreten Projekte der Kahlaer Schulförderverein künftig unterstützen will, werde derzeit beraten. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Mikroskope erworben und das Computerkabinett mithilfe von Lottomitteln erweitert worden. Zudem wird stets die traditionelle „Estrade“, das Abschlussprogramm der Abiturklassen, unterstützt.

