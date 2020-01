Heikles Stück Weg zur Montessorischule: Arthur, Ylva und deren Mutti Jördis (von rechts) messen die Fußweg-Breite an der Dornburger Straße. Eltern machen sich Sorgen wegen der Sicherheit ihrer Kinder. Die Mädchen und Jungen, so die Sicht der Eltern, sind in größeren Gruppen den Gleisen viel zu nah, wenn sie sich zwischen der Haltestellen An der Eule und dem Abzweig Friedrich-Wolf-Straße bewegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulweg aus Eltern-Sicht zu nah am Gleis

Wer wollte es Eltern verdenken, dass sie sich Sorgen wegen der Schulwegsicherheit ihrer Kinder machen? Gegenüber der Redaktion haben Mütter und Väter auf einen speziellen, aus ihrer Sicht heiklen Abschnitt hingewiesen, den ihre Kleinen in Jena-Nord zwischen der Haltestelle „An der Eule“/Dornburger Straße und der Montessorischule zu bewältigen haben. Der etwa 50 Meter lange Weg (wie die Redaktion am Mittwoch ausgemessen hat) zwischen der Haltestelle und dem zur Schule führenden Abzweig der Friedrich-Wolf-Straße erweise sich nur zu oft als zu eng, so erläuterte Isabel Helbig, deren neunjähriger Sohn die 4. Klasse der Montessorischule besucht. Insbesondere wenn große Gruppen von Schülern zum Beispiel morgens gemeinsam aus der Straßenbahn steigen und in Richtung Schule marschieren, werde der Platz auf dem Weg knapp. „Kinder treten dann auch mal aufs Gleisbett, weil der Weg besetzt ist.“

Mit einem Bein im Gleisbett Des Tests halber hätten Eltern gemeinsam mit den Kindern die Situation auf dem Weg durchgespielt, berichtete Isabel Helbig. Da habe man sehen können, wie beengt die Kinder laufen, dabei ihre Späße machen, heiß diskutieren. In dem Getümmel sei das Nahen der Straßenbahnen auch gar nicht zu hören gewesen. „Ich war überrascht, dass die Bahn so nah vorbeibrettert“, sagte Isabel Helbig. „Kinder sind nun mal laut“, fügte Jördis Bachmann hinzu, deren Tochter Ylva ebenfalls die Montessorischule besucht. „Da schubst man sich auch mal im Spaß, und ein Kind steht plötzlich mit einem Bein im Gleisbett.“ Man möge sich einfach vorstellen: „Die Straßenbahn ist morgens geknackt voll; und entsprechend viele Schüler steigen aus.“ Noch enger werde es, wenn etwa Mütter ihr Kind zur Schule begleiten und ein Geschwisterchen im Kinderwagen mitführen. – Das am Mittwoch mitgeführte Redaktionsmaßband zeigte eine Wegbreite von 1,70 Metern. Für Isabel Helbig und Jördis Bachmann steht fest: Die Gefahr lasse sich mit einer einfachen Lösung verringern – mit einem Geländer. Dieser Vorschlag wird demnächst auf Isabel Helbigs „Elternwunschzettel“ stehen Jennifer Schubert vom hiesigen Verkehrsclub Deutschland (VCD) berichtete auf Anfrage, dass sie selbst bis vor einem Jahr Elternsprecherin in der Montessorischule war. Sie räumte ein, dass viel über den chaotischen Pkw-Bringe-Verkehr und den Wunsch nach einem Fußgängerüberweg in der Dornburger Straße geredet worden sei – von den Sorgen um den Weg am Gleis habe sie nichts gehört gehabt. Was den Wunsch nach einem Geländer angeht: Da bleibe zu bedenken, dass der Weg wegen der Abstandsregelungen womöglich noch mehr Fläche verliert. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Konkrete Zuständigkeiten müssen in solch einem Fall erst verhandelt werden, erläuterte Michael Margull, Leiter des Fachdienstes für Mobilität bei der Stadt: der für Wege und Straßen zuständige Kommunalservice KSJ oder der Jenaer Nahverkehr? „Entscheidend ist, wer eher das Problem sieht.“ Konkret mochte sich Michael Margull zur Situation „An der Eule“ noch nicht äußern. Der Gesamtblick auf das Gleisnetz und auf Wünsche nach Geländern gebiete natürlich zu fragen: Wo fängt man an? Wo hört man auf? Vorerst allgemein blieb auch die Einschätzung beim Jenaer Nahverkehr. Gemeinsam mit der Stadt befinde man sich „permanent in Abstimmung, um Sicherheit zu gewährleisten und Maßnahmen zu priorisieren“, sagte Sprecherin Anja Tautenhahn. Natürlich würden Hinweise zum Anlass genommen, „um solche Stellen unter die Lupe zu nehmen“. Pauschal ließen sich Geländer nicht einplanen, weil zum Beispiel auch Rettungswege mitbedacht würden. „Sicherheit ist wichtig in alle Richtungen.“