Schwierige Suche nach Erziehern in Dornburg-Camburg

Um geeignete Erzieher in der Region um Jena ist es teilweise rar bestellt. Zu spüren bekommt das derzeit die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg.

„In mehreren Gemeinden suchen wir Vertretung für Kolleginnen in Elternzeit oder besetzen aus Altersgründen neu“, sagt Hauptamtschefin Heike Dohna. Diese Konstellationen sind der Grund, warum derzeit so viele Stelle wie lange nicht ausgeschrieben sind. Insgesamt sechs Fachkräfte werden gesucht: für die Tagesstätten in Großlöbichau, in Golmsdorf, in Lehesten sowie in der Stadt Dornburg-Camburg, wo insgesamt drei Erzieher gebraucht werden.

Viele Bewerber haben den Erzieher-Abschluss nicht

„Es ist schwierig, Bewerber zu finden“, sagt sie. Die Verwaltungsgemeinschaft, die im Auftrag der Gemeinden die Kindergärten betreibt, erhalte für kleinere Orte gerade einmal ein bis zwei Bewerbungen. Erschwerend komme hinzu: „Viele haben den gewünschten Abschluss Erzieher nicht.“ Stattdessen würden sich auch ausgebildete Kinderpfleger melden, auch bekannt als sozialpädagogische Assistenten, die Erziehern nur zur Seite stehen dürfen.

Dass immer mehr Fachkräfte gebraucht werden, liege auch an den Zuzügen in die Verwaltungsgemeinschaft sowie dem geänderten Betreuungsschlüssel für die Vier- bis Fünfjährigen ab 2020. Letzteres beschäftigt auch die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal. „Wir schauen, wie wir das eintakten und ob wir noch jemanden einstellen müssen oder es mit Stundenerhöhungen ausgleichen können“, sagt Vorsitzende Silvia Voigt.

Eltern brauchen sich keine Sorgen machen

In den VG-Kindergärten um Kahla bestehen zur Zeit allerdings keine Personalsorgen, „wir können nicht klagen“, sagt Christiane Eberitzsch von der Personalabteilung. Auch wenn es nicht Unmengen an Bewerbern gebe, konnten Stellen immer besetzt werden, so dass sich das Kollegium verjünge. Zudem erreichten auch immer wieder Initiativbewerbungen das Amt in der Bahnhofstraße, sagt sie.

Auch Heike Dohna in Dornburg-Camburg beruhigt die Eltern: „Wir haben zwar in den nächsten Jahren hohe Altersabgänge, es braucht aber keiner Angst zu haben, dass nicht genügend Erzieher für die Kinder da sind.“