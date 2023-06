Schwimmen im Jenaer Südbad nur eingeschränkt möglich

Jena. Badegäste des Jenaer Südbads müssen sich in dieser Woche auf Einschränkungen einstellen. Das gilt es beim Badebesuch zu beachten:

Badegäste, die gern das Jenaer Südbad zum Schwimmen oder die Strandbar besuchen, müssen sich in dieser Woche auf Einschränkungen einstellen. Wie die Jenaer Bäder mitteilten, ist aufgrund von Bauarbeiten eine Zufahrt mit dem Auto zum Südbad am Donnerstag, 8. Juni zwischen 9 und 12 Uhr nicht möglich. Die Zugänge für Fußgänger und Radfahrer sollen geöffnet bleiben. Allerdings werden die Badegäste gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anfahrt zu nutzen.

Am Sonntag, dem 11. Juni findet zudem der Jenaer Paradiestriathlon statt. Dafür haben sich über 1000 Teilnehmer angekündigt.

Die Sportler werden das Jenaer Südbad für ihre Schwimmdisziplin nutzen. Dennoch bleibe das Freibad am Wettkampftag für Besucher geöffnet. Der Eintritt sei an diesem Tag kostenfrei. Alle Zufahrten zur Oberaue seien jedoch zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Das Baden im See sei dann nur eingeschränkt möglich.