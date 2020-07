Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwitzen mit Hygienekonzept in Jenas Gesch-Sauna

Sie mussten am längsten auf eine Wiedereröffnung nach den coronabedingten Schließungen warten: die Saunen. Doch nun gibt es für die Freunde des gesunden Schwitzens gute Kunde aus Jena-Nord. Während das Galaxsea noch geschlossen ist, konnte die „Gesch“-Sauna in der Closewitzer Straße am Mittwoch wieder öffnen.

Natürlich nach einem vom Gesundheitsamt Jena bestätigen Hygienekonzept, betont Betreiber Karsten Ehrhardt. Beim Betreten und Verlassen des Hauses ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. An der Rezeption müssen sich Besucher mit Anschrift und Telefon in eine Liste eintragen. Aber Ehrhardt beruhigt: In den Schwitzräumen müsse man keine Maske tragen. Allerdings dürfen die angegebenen Höchstbelegungen von fünf Personen in der kleinen Schwitzkammer und zehn Personen in der großen nicht überschritten werden. Auch auf den Bänken gelte es, Abstand zu halten. Es soll nur im Sitzen geschwitzt werden. Geschlossen bleiben der kleine Abkühlungspool und das Dampfbad. Ehrhardt und seine Geschäftspartnerin Sabine Grimm, die jene Einrichtung seit 1993 führen, hoffen auf einen bald wieder normalen Saunabetrieb. Der Wunsch danach sei jedenfalls groß. Viele Sauna-Fans hätten schon gefragt, wann es endlich wieder losgeht.

