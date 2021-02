Trainer von Science City Jena wünscht sich als Geburtstagsgeschenk einen Sieg

Jenas Kasey Hill am Ball im Duell mit Eisbären-Spieler Tray Davis. Hill spielte an alter Wirkungsstätte groß auf, steuerte 16 Punkte zum Science-City-Erfolg gegen Bremerhaven bei.

Jena. Nach dem Bremerhaven-Erfolg hat Jenas Basketball-Trainer Frank Menz einen Wunsch an sein Team: Anlässlich seines 57. Geburtstags hofft er auf einen Sieg gegen Tübingen.

Auch als Cheftrainer eines Basketball-Zweitligisten muss man topfit sein. Und so drehte Frank Menz vor der Übungseinheit für seine Sieger von Bremerhaven am Donnerstag erst selbst noch eine Joggingrunde durch Jena und ließ dabei den überzeugenden 89:79-Erfolg von Science City Jena bei den Eisbären am Mittwochabend noch einmal Revue passieren.