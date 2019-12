Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Jahre Unterricht im Container in Göschwitz

Unterricht im Container – das ist ab dem 6. Januar für fünf bis sechs Jahre angesagt für Schüler des Berufsschulzentrums Göschwitz. Dazu fuhren am Freitag die Transportwagen des Unternehmens Coriand vor und bewerkstelligten einen Doppelumzug.

Zum einen mussten Möbel aus dem seit Jahren nicht mehr genutzten, weil wegen baulicher Schäden gesperrten Haus 3 des Berufsschulzentrums in den neu errichteten Containerbau eingeräumt werden. Zum anderen räumte das Berufsschulzentrum die bisher von ihm als Ausweichort genutzte Goetheschule in Winzerla. Dabei halfen auch mehrere tatkräftige Schüler mit.

In dem von der Straße aus gut zu sehenden zweistöckigen Containerhaus befinden sich zehn Unterrichtsräume, die modern ausgestattet und gut beheizt sind. Genutzt wird der provisorische Bau nun von Klassen des berufsvorbereitenden Jahres, aber auch von künftigen Metallbauern, Chemielaboranten und Küchenfacharbeitern.

„Wir sind froh, das wir unsere Schüler wieder alle am zentralen Standort in Göschwitz vereint haben“, sagt Götz Patzer von der Schulleitung des Berufsschulzentrums. Denn es sei schon schwierig gewesen mit der Pendelei zwischen Winzerla und Göschwitz. Der Theorie-Unterricht sei an der Goetheschule gewesen und die Praxis in Göschwitz. Da seien viele Stunden dazwischen verloren gegangen. Dennoch könne der jetzt bezogene Container-Bau nur eine Zwischenlösung sein. „Wir brauchen dringend das Haus 3 wieder. Es sollte bald saniert werden, weil die Schülerzahlen bei uns steigen.“

Entgegen einer sich mittlerweile als falsch erwiesenen Prognose aus den 1990er Jahren sei die Schülerzahl in Göschwitz nicht auf 800 gesunken, sondern habe sich bei 1500 stabilisiert und sei weiter im Steigen begriffen.

Das mache sich besonders bemerkbar in den Fachrichtungen Elektronik, Anlagenbau, Mechatronik und Augenoptik.

Die ausgeräumte Goetheschule wird übrigens bald wieder mit Leben erfüllt. Dort soll im Frühjahr die Trießnitzschule einziehen, weil ihr Gebäude saniert wird.