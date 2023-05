Sechs Tipps zum Wochenende in Jena

Markt-Endspurt in der Stadt Jena, Kirmes auf dem Land und viele Hühnerherzen

1. Endspurt: Der Frühlingsmarkt endet am Sonntag und wartet am Samstag auf der Marktbühne mit südländischen Rhythmen auf: Latin, Salsa und südamerikanisches Flair mit den Bands La Maga (16 Uhr), dem Jenaer Tanzhaus mit DJ und Salsa Rueda (20 Uhr) sowie Tumba Ito (21 Uhr).

2. Zur Kirmes wird an diesem Wochenende in Zimmritz eingeladen. Los ging es bereits am Freitag. Samstag, 20. Mai, spielt ab 20 Uhr die Band „Swing-Live“ zum Kirmestanz. Zum Kirchweihgottesdienst in der Kirche Christi Himmelfahrt wird dann am Sonntag, 21. Mai, um 9.30 Uhr eingeladen. 10 Uhr startet der Frühschoppen, um 14 Uhr sind schließlich Hammelkegeln, Kinderkegeln und ein Kirmesnachmittag bei Kaffee und Kuchen angesagt.

3. Wer es ruppig-sportlich mag: Im Universitätssportzentrum empfängt die 1. Rugby-Herrenmannschaft des USV Jena am Samstag die SG Velten/Hennigsdorf. Los geht es um 11 Uhr.

4. Hallo, Teilnehmer? Zum ersten Geburtstag des Telefonmuseums Jena gibt es einen Tag der offenen Tür. Am Samstag steht daher das Museum für alle Besucher ohne Voranmeldung offen und kann im Zeitraum von 12 bis 18 Uhr kostenfrei besucht werden. Im Stundentakt werden dabei Führungen durch das Museum angeboten. In den Räumen an der Löbstedter Straße hat die Sammlung mittlerweile ein Zuhause gefunden und wurde um viele Exponate aus Jena (beispielsweise von Schott und Zeiss) ergänzt.

5. Wir lesen: „Acht Eimer Hühnerherzen“ sind ein halbakustisches Nylon-Punk-Trio mit den drei Musikstilen Powerviolence-Folk, Kakophonie und Bindungsangst. Die Band tritt am Samstag ab 19 Uhr im F-Haus auf.

6. Die Museumswerkstatt mit Maskenworkshop öffnet am Internationalen Museumstag am Sonntag um 14 Uhr in den Kunstsammlungen. Wenn Du eine Maske trägst, kannst Du Dich dahinter verstecken und wirst unsichtbar. Gleichzeitig kannst du dich verwandeln. Wie schnell eine Verwandlung stattfinden kann und welche wenigen Mittel es dafür braucht, soll man am Familiensonntag bei einem Masken-Workshop herausfinden können.