Seebrücke streicht Segel am Jenaer Faulloch

Jena. Aktionswoche in Jena als Reaktion auf Repression

Die Seebrücke beendet ihre Mahnwache am Faulloch. Als Grund nannte die Initiative unter anderem das repressive Verhalten der Stadtverwaltung, denn ursprünglich sollte die Mahnwache fortgeführt werden, bis alle Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen und überall in Europa evakuiert werden.

Die Mahnwache war vor fünf Monaten initiiert worden, um das „Schweigen über die tödliche Migrationspolitik Deutschlands zu brechen“.

Die Seebrücke verabschiedet sich mit einer Aktionswoche, die bereits am Dienstag begonnen hat. Am Freitag, 6. August, gibt es ab 16 Uhr Musik und Vortrag, ab 20 Uhr wird ein Film über die kurdische Frauenbewegung gezeigt. Am Sonntag, 8. August, wollen die Aktivisten ab 15 Uhr laut und präsent sein in der Johannisstraße, es gibt Musik und Redebeiträge. Um 17 Uhr beginnt das gemeinsame Aufräumen.