Seenotrettungsschiff: Jenas Linke und Grüne regen Spenden-Aktion an

Jena. Nach dem knappen Votum hoffen die Fraktionen jetzt auf Solidarität im Stadtrat. CDU-Mann Bastian Stein gab den Anstoß.

Linke und die Bündnisgrünen regen an, mit einer Spendenaktion die Patenschaft für das Seenotrettungsschiff „Mare*Go“ zu begleiten. Die mit knapper Mehrheit beschlossene Patenschaft decke längst nicht alle Kosten des Einsatzes ab, sagen die Stadträtinnen Anne Neumann (Linke) und Isabell Welle (Grüne). Die Anregung, jetzt Verantwortung zu übernehmen, halte man für eine hervorragende Idee.

Die Stadt Jena soll dem kommunalen Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beitreten und ein Seenotrettungsschiff durch eine Patenschaft unterstützen. So hat es der Stadtrat mit 19 zu 18 Stimmen denkbar knapp am Mittwochabend beschlossen. Den Antrag hatten die Fraktionen Die Linke und Bündnisgrüne gestellt.

„Damit ergibt sich auch für diejenigen Stadtratsmitglieder, die wegen formaler Bedenken gegen die Beschlussvorlage gestimmt haben, die Möglichkeit ihre Solidarität mit den Lebensrettern im Mittelmeer zu zeigen“, heißt es in einer Presseerklärung. Jena sei schlicht nicht befugt, Geld auszugeben für die Seenotrettung im Mittelmeer, auch wenn es um den Betrag von 5000 Euro jährlich gehe, argumentierten am Mittwoch Gegner des Antrags. So regte der CDU-Stadtrat Bastian Stein eine Spendenaktion an. „„Wer Schlepper bekämpfen will, muss sich für die Bekämpfung der Fluchtursachen – Krieg und Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Klima- und Umweltkatastrophen und Hunger – einsetzen“, sagt Welle.

In einem Schreiben an die Stadtspitze sowie an die demokratischen Fraktionen werben die zwei Parteien für die Aktion. Die Debatte im Stadtrat sei zwar höchst emotional geführt worden, die Seenotrettung werde aber doch grundlegend positiv gesehen und befürwortet.