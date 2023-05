Seit 1980 in Jena – bis heute aktiv für den Frieden

Jena. Menschen in Jena: Olga Goldschmidt arbeitet bei der Bürgerstiftung, in diversen Initiativen und hilft Flüchtlingen

Also, die Ruhe in Person ist Olga Goldschmidt ganz sicher nicht. Immer ist sie auf Achse, zu Fuß, mit dem Fahrrad, einfach im Fitnessstudio oder eben bei der Arbeit für die Bürgerstiftung und beim Friedenskreis Jena. Es ist nicht so leicht, sich mit ihr zu verabreden. Immer hat sie zu tun – obwohl die 67-Jährige eigentlich Rentnerin ist und den Ruhestand genießen könnte.

Sie stammt aus dem Norden Russlands

„Wenn man zu tun hat, ist Struktur im Alltag, und es gibt Herausforderungen auch für den Geist“, sagt sie und lächelt. Sie betreut und verwaltet die Spenden bei der Bürgerstiftung. „Und wir bieten Unternehmen mit unseren Aktionen teambildende Maßnahmen an.“ So sei es zum Beispiel gut für ein Arbeitsteam, gemeinsam beim Saaleputz zu arbeiten. Deshalb ist Olga Goldschmidt auch unterwegs in Firmen, um für solche Aktionen zu werben. Nicht zuletzt sollen damit natürlich auch Spendengelder der Firmen eingeworben werden. Denn bislang kommen die meisten Spenden für die gemeinnützige Bürgerstiftung von Privatleuten.

Seit 1980 ist Olga Goldschmidt in Jena zu Hause. Sie stammt aus dem Norden Russlands. Geboren in Archangelsk, aufgewachsen in Olenegorsk hat sie dann in Leningrad Elektrotechnik studiert. Und dort lernte sie ihren künftigen Mann kennen, einen Berliner. Das Paar heirate noch während des Studiums. Aber dann ging’s nicht nach Berlin, sondern nach Jena. Denn: Zeiss wartete mit einem echten Angebot für die jungen Diplomingenieure: einer Wohnung.

„Mein erster Eindruck von Jena war nicht so gut“

„Wegen meines Mannes bin ich mitgekommen. Doch mein erster Eindruck von Jena war nicht so gut. Wir sind am Saalbahnhof angekommen. Und alles war so grau in der Stadt. Neu-Lobeda allerdings hat mir gefallen, es war hell und großzügig. Und es waren ja schon Studienfreunde von uns hier“, erzählt sie.

Im Sommer 1980 begann sie ihre Arbeit bei Zeiss, im I-Betrieb in Göschwitz in der Qualitätskontrolle der Magnetbandspeicher für Rechenzentren und später Analysemessgeräte. In den 80er Jahren wurden auch die beiden Söhne geboren.

Schließlich kam die politische Wende, alles wurde plötzlich anders. „An dem Tag war ich gerade im Hauptwerk. Da kam ein Kollege, der Mittag mal kurz zu Hause war, und brachte den Blauen Brief seiner Kündigung mit. Diese Kündigungen, die kamen damals von einem Tag auf den anderen. Keiner hat etwas von einem Sozialplan gewusst. Viele Facharbeiter mussten plötzlich gehen. Ich war nicht betroffen von dieser Kündigungswelle, auch mein Mann nicht.“

Olga Goldschmidts Mann wechselte in eine Zeiss-Ausgründung, allerdings verstarb er 1994, und nun stand sie allein mit den beiden Jungs da, musste sehen, wie sie das alles schafft. Weil die Analysemesstechnik bei Zeiss kurz vor dem Aus stand, die Kündigungen absehbar waren, schaute sie sich um und übernahm das Qualitätsmanagement bei einer Firma in Lederhose.

Etwas Neues kam nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben

1997 konnte sie wieder in Jena arbeiten. „Wir hatten dort auch ein wunderbares Arbeitsklima. Kurioserweise habe ich nun in der gleichen Halle gearbeitet, in der ich 1980 bei Zeiss angefangen hatte.“ Und bis zum Herbst 2020 war sie dort beschäftigt. „Über die Altersteilzeit bin ich fünfeinhalb Monate vor dem gesetzlichen Renteneintritt ausgeschieden“, sagt sie. Aber sie wollte aufhören, hatte die Fühler bereits nach Neuem ausgestreckt. Sie hatte Kontakt zum ADFC aufgenommen und war schon häufig sonnabends dabei, wenn Flüchtlingsfrauen das Radfahren erlernen wollten. So kam sie auch zur Bürgerstiftung, die ihr schon aus den Intranet-Informationen der Jenoptik bekannt war.

„Ich weiß, es ist etwas Gutes, was ich mache. Aber es ist nicht das Müssen, sondern das Wollen – das ist wichtig.“ Radfahren, das ist für Olga Goldschmidt mehr als ein Hobby oder etwas, wobei sie anderen hilft. „Als wir nach Jena kamen, haben wir als erstes ein Fahrrad für mich gekauft. Das bestellte Auto ist bis 1990 nicht gekommen“, erzählt sie schmunzelnd. Klar, sie unternimmt Reisen mit dem Rad, in diesem Jahr geht es noch von Kopenhagen bis nach Kiel, später nach Zypern. Radfahren war sie schon in vielen Ländern dieser Welt. „Fahrradreisen mache ich am liebsten, meist mit Freundinnen.“

Aber sie sei natürlich auch hier in Deutschland und in der Region unterwegs. Besonders am Herzen liegen ihr Aktionen für den Frieden wie etwa die Friedensfahrradtour der Deutschen Friedensgesellschaft. „Seitdem ich vor mehr als zehn Jahren in Vietnam war, engagiere ich mich für Friedensaktionen, auch hier in Jena. Ich wollte etwas tun gegen Aufrüstung.“ Sie sei davon überzeugt, dass zivile Mittel für die Friedenssicherung effektiver sind als militärische. Deswegen arbeitet sie auch mit im Koordinierungskreis der bundesweiten Initiative „Sicherheit neu denken“.

„Frieden und Gesundheit wünsche ich uns allen“

Und neben der Arbeit bei der Bürgerstiftung, neben dem Radfahren und dem Sport hilft Olga Goldschmidt einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Jena bei der Bewältigung der sprachlichen Hürden im Alltag. Hätte sie einen Wunsch frei: „Frieden und Gesundheit wünsche ich uns allen.“