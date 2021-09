Seit 25 Jahren: Der Jenaer Kirchbauverein bewegt

Jena. Neben der Stadtkirche unterstützte der Verein mehr als 40 Gotteshäuser im Kirchenkreis.

Während des 25-jährigen Bestehens des Jenaer Kirchbauvereins wurden insgesamt 45 Kirchen, Gemeindehäuser, Institutionen und Vereine durch Beratung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln unterstützt: Allein bei der Stadtkirche, bei der der Verein als Bauherr auftrat, wurden zwölf Millionen Euro investiert. Kurzum: Der Jenaer Kirchbauverein bewegt.

Seine Feier zum 25-jährigen Bestehen am Sonnabend startete der Verein mit einem freundlichen Begegnen und köstlichen Suppen auf dem Johannisfriedhof. Nach einer Andacht mit Superintendent Sebastian Neuß begab sich der Tross zur Stadtkirche und wurde dort festlich von den Bläsern des Posaunenchores empfangen.

Der Vorsitzende des Kirchbauvereins, Franz von Falkenhausen, ging in seinem Abriss zur 25-jährigen Geschichte auf wichtige Etappen im Vereinsleben ein, wie zum Beispiel das Wiederaufsetzen der Renaissancehaube des Stadtkirchturmes, die Gründung der Kirchenstiftung Sankt Michael, die schwierige Restaurierung des Brautportals mit dem nun zu öffnenden und transparenten Bogenfeld. Drei Oberbürgermeister haben den Kirchenbauverein begleitet. Peter Röhlinger und Thomas Nietzsche sprachen Grußworte, Albrecht Schröter richtete freundliche Grüße aus seinem Urlaubsdomizil an die weit über 100 Gäste der Festveranstaltung.

Häuser um die Kirche wie dieKüken um die Glucke

Neben seinen Aktivitäten an der Jenaer Stadtkirche unterstützte der Verein in der Zeit seines Bestehens mehr als 40 Gotteshäuser im Kirchenkreis. Viele Gemeinden des Kirchenkreises waren beim Jubiläum vertreten, auch dadurch bedingt, weil der Kirchbauverein eine Publikation zu allen Gotteshäusern in Jena und den umliegenden Dörfern erarbeitet hatte. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Gerhard Jahreis, stellte die 150 Seiten umfassende und reich bebilderte Publikation vor. Das Neue an diesem Buch ist, dass neben Historie und Ausstattung, erstmals die Restaurierungsleistungen nach der Wende umfassend dokumentiert und gewürdigt werden.

Viele Ehrenamtliche in Dorf und Stadt bildeten nach der politischen Wende Gemeinschaften aus Christen und Konfessionslosen, die sich dem Erhalt der Kirchen widmeten. Besonders die Dorfbilder sind dadurch charakterisiert, dass sich die Häuser um die Kirche wie die Küken um die Glucke scharen. Das war offensichtlich Motivation zum Handeln – ein Stück Heimat zu erhalten.

Martin Luther schrieb dazu vor genau 500 Jahren: „Es gibt keine andere Ursache, Kirchen zu bauen, als dass die Christen zusammenkommen, beten, Predigt hören und Sakramente empfangen können“, denn es „muss ja derselbige Haufe etwa einen Raum … haben, so den Zuhörern bequem sei…“

Die Stadtkirche war das Hauptprojekt des Vereins mit einer Bauzeit von über 20 Jahren. Unterstützung kam vom Bund, vom Land, aus dem Europa Fonds (EFRE) sowie von der Stadt Jena. Wesentlichen Anteil hatten aber auch die Bürger der Stadt sowie Freunde und Förderer des Kirchbauvereins, die mit großer Spendenbereitschaft die Sanierung der Stadtkirche unterstützt haben.

Ein weiteres Großprojekt war dieSanierung der Friedenskirche

Ein weiteres Großprojekt war die Sanierung der Friedenskirche, für die der Kirchbauverein über 200.000 Euro bereitstellen konnte. Anliegen des Kirchbauvereins war es aber von Anfang an, neben den genannten großen Projekten auch bei Restaurierung und Instandsetzung an den so zahlreichen Gotteshäusern im Kirchenkreis Unterstützung leisten zu können.

So wurden seit seinem Bestehen für diese sogenannten „kleinen Kirchen“ in Summe annähernd 500.000 Euro an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt.

