Fahrgeschäftbetreiber Christian Mentel bei letzten Verschönerungsarbeiten an seiner Villa Kunterbunt.

Auf dem Eichplatz beginnt heute der Herbst-Rummel. Es wird ein Altstadt-Fest der etwas anderen Art. Auch die „Villa Kunterbunt“ kommt an den Corona-Auflagen nicht vorbei. Fahrgeschäftbetreiber Christian Mentel stand schon in den 90er Jahren auf dem Rummel, als die Tradition der Jenaer Altstadtfeste begann. Zum Weihnachtsmarkt schätzen viele Jenaer den ebenfalls von ihm betriebenen Grünkohlstand in der Rathausgasse.