Ivonne Nöhren aus Jena eröffnet ihr Trainingszentrum für Mädchen und Frauen in der Leipziger Straße 61 in Jena.

Selbstverteidigung beginnt im Kopf – Zentrum „Powerful mind“ eröffnet in Jena

Auch Ivonne Nöhren (42) aus Jena hat ihre ganz persönliche Geschichte zum Thema Ausgrenzung, zum Thema Mobbing erlebt. „Ich bin gelernte Krankenschwester. Ich habe den Beruf geliebt. Denn ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen. Leider passten die Umstände nicht. Sie machten mich unglücklich. Und dann gab es eine Situation, die bei mir für ein Umdenken sorgte. Es gab eine Teamsitzung. Da sagte man mir vor versammelter Mannschaft, ich wäre zu selbstbewusst.“

Es geht um geistige Stärke

In diesem Augenblick hatte Nöhren das Gefühl, ihr würde der Boden unter den Beinen weggeschlagen. Dieser Satz wurde zur Initialzündung. Nach 13 Jahren als Krankenschwester suchte sie den Weg in die Selbstständigkeit.

„Ich bin ein sehr ehrlicher Typ. Ehrlichkeit ist wichtig, sie kommt nicht bei allen gut an.“ Nöhren erarbeitete sich zuerst ein Standbein als Business-Trainerin in mittelständischen Unternehmen in Deutschland. „Ich habe Vorträge besucht. Dann bin ich zu den Rednern und habe mich vorgestellt, habe um ein Gespräch gebeten, um mein Projekt vorzustellen. Das klappte.“ Das war vor elf Jahren. Heute ist sie an verschiedenen Tagen und Wochen des Jahres im Gesundheitsmanagement und in der Betreuung von Führungskräften unterwegs.

Vor anderthalb Jahren gab es das nächste einschneidende Erlebnis. Im Urlaub besuchte ihre heute zwölf Jahre alte Tochter einen Kurs in Selbstverteidigung. „Sie war begeistert. Auch sie hatte als Mädchen alle möglichen Konflikte durchlebt. Der Kurs hat ihr geholfen, weil der Schwerpunkt auf der geistigen Stärke lag, weniger auf der körperlichen Präsenz. Nach der Rückkehr kam uns die Idee, so etwas in Jena anzubieten, spezielle nur für Mädchen und Frauen.“

Jenawohnen hilft der Frau

Nöhrens Kurse zur Selbstverteidigung, zur Gewaltprävention und zur Deeskalation für Kinder, Jugendliche, Frauen und Senioren stießen auf Interesse. Ein Problem blieb: Sie hatte keine geeignete Heimstätte.

„Ich hatte mich an mehreren Orten eingemietet. Auf Dauer war das natürlich keine Ideallösung.“ Und wieder war es ihre direkte, ehrliche und selbstbewusste Art, die ihr bei einem Netzwerktreffen neue Türen öffnete. „Ich hatte bei diesem Treffen klar artikuliert, dass ich auf der Suche nach eigenen Räume bin.“ Zwei Tage später klingelte ihr Handy.

Ein Vertreter von Jenawohnen half hier. „Wir haben eine gestaffelte Miet-Zahlung für die ersten vier Jahre vereinbart. Sie gibt mir die nötige Sicherheit, das Trainingszentrum aufzubauen und zu etablieren.“

Trainingszentrum eröffnet in Leipziger Straße

Am Sonnabend ist die Eröffnung ihres Trainingszentrums „Powerful mind“. Von 10 bis 17 Uhr stehen die Räume in der Leipziger Straße 61, neben Rewe, für Besucher offen. „Ich habe durch meine Erfahrungen, die ich im Beruf und als zweifache Mutter sammeln konnte, meine Stärke entdeckt. Ich sehe mich als Powerfrau. Die geistigen Stärken bei den Mädchen und Frauen zu entwickeln, das ist meine Aufgabe bei meinen Kursen.“

Mobbing, sexuelle Belästigung sowie psychische und häusliche Gewalt sind allgegenwärtig. Um ihnen souverän zu begegnen, braucht es nicht zwangsläufig Kenntnisse im Kampfsport, sondern zuallererst einmal mentale Stärke. „Selbstverteidigung beginnt im Kopf und deshalb fangen wir genau da an“, sagt Ivonne Nöhren.