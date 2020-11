„Seltsame Saison“ ging in Dornburg zu Ende

Die ab 2. November verordnete Schließung der Museen im ganzen Land sorgt in Dornburg nicht für Erschrecken. Die Dornburger Schlösser gehen in jedem Jahr Ende Oktober, Anfang November in die Winterpause. Weil sowohl im Rokoko- als auch im Renaissanceschloss nicht geheizt werden kann, bleiben deren Türen für Besucher bis zum nächsten Frühjahr verschlossen. Die Redaktion dieser Zeitung bat Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck um eine kurze Bilanz der Museumssaison 2020.

Wie ist die Saison bei Ihnen gelaufen?

An diesem Wochenende ist eine sehr seltsame Saison zu Ende gegangen. Zwar war der Beginn erst im Mai möglich, und zunächst auch der Zuspruch der Gäste recht zaghaft. Dann aber, über den gesamten Sommer und auch jetzt im Oktober lagen die Zahlen der Individualbesucher deutlich über denen der letzten Jahre. An schönen Wochenenden hatten sich teilweise sogar Schlangen vor den Eingängen gebildet. Dank unserer engagierten Gästeführer, die in diesen Stoßzeiten bei der Betreuung und freundlichen Information der Gäste sowohl zum Angebot als auch zu den coronabedingten Regelungen informierten, ließ sich das aber gut händeln.

Normalerweise nutzen viele Reiseunternehmen die Chance, mit ihren Gästen zwischen Jena und Naumburg einen Zwischenstopp in Dornburg einzulegen. Doch das Reisen in der Gruppe war in diesem Jahr nicht so möglich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar nur wenige Reisegruppen, und die auch erst wieder im Herbst, die Schlösser besuchten. Dafür kamen aber viele Individualreisende, die die Schönheiten im Inland wieder entdeckten. Durch den komplett weggefallenen Monat April und den Ausfall der Veranstaltungen, besonders der Schlössernacht, liegen die Gesamtbesucherzahlen zwar unter den Vorjahren, mit den Besucherzahlen pro Monat sind wir aber sehr zufrieden.

Glücklich sind wir darüber hinaus auch, dass bisher keine Infektionen, die mit einem Besuch der Schlösser in Verbindung gebracht werden könnten, aufgetreten sind. Ein großes Lob seitens der Schloss- und Museumsverwaltung geht dazu vor allem an die Mitarbeiter der Gesellschaft für Zivile Sicherheit, die unseren Museumsshop an der Kasse und die Aufsichtskräfte stellen. Sie mussten teilweise hunderte Male am Tag die Coronaregeln und das Ausfüllen der Kontaktbögen erläutern und blieben dabei immer freundlich. Hut ab!

Die rauschende Schlössernacht musste abgesagt werden, doch kulturell hatte Dornburg seinen Gästen durchaus einiges zu bieten. Was lief da alles?

Dankbar sind wir, dass die meisten geplanten Sonderausstellungen stattfinden konnten. Im Rokokoschloss präsentierte sich die Thüringer Töpferinnung zu ihrem 30-jährigen Bestehen mit einer interessanten Werkschau ihrer Mitglieder. Im Renaissanceschloss und in der Dauerausstellung im Rokokoschloss konnten wir in Kooperation mit dem Verband Bildender Künstler Thüringen die Ausstellung „Teilen und Haben. Positionen der Gegenwartskunst“ zeigen. Ihr Motto ging auf die eigentlich zu Pfingsten geplanten, leider aber coronabedingt entfallenen Thüringer Schlössertage zurück. Die Resonanz der Ausstellung seitens der Besucher war sehr erfreulich. Seit Anfang September konnten die Gäste im Renaissanceschloss den Dresdner Maler Peter Albert und seine Arbeiten unter dem Motto „Erlebnis Farbe“ kennenlernen. Auch die Fotoausstellung des Unifok Jena e.V. im Untergeschoss des Rokokoschlosses, die immer kostenfrei für Besucher zugänglich ist und in diesem Jahr Ansichten des Saale-Holzland-Kreises zeigte, war gut besucht. Zwei weitere geplante Ausstellungen – Malerei und Grafik von Katharina Goziewski sowie Bauhaus- und Lindig-Keramik der Dornburger Apothekerfamilie Glum – wurden coronabedingt in das Jahr 2021 verschoben.

Was planen Sie noch für das kommende Jahr?

Ansonsten wird das kommende Jahr ganz unter grünem Vorzeichen stehen: Die Dornburger Schlossgärten werden Außenstandort der Buga 2021 sein. Sowohl die kommenden Schlössertage als auch das Ausstellungsprogramm mit einer großen Sonderschau zum Gartenkünstler Carl August Christian Sckell, der die Gärten in der jetzigen Form verband und überwiegend gestaltete, werden die Schlossgärten ins Zentrum rücken. Wir hoffen, dass wir beim Start in die neue Saison nicht mehr allzu sehr von Corona beeinträchtigt werden.