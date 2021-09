Semiya kam am 21. Todestag ihres ermordeten Vaters nach Jena

Semiya Şimşek an der Gedenktafel in Jena-Winzerla, die an ihren Vater Enver Şimşek erinnert. Enver Şimşek war das erste Mordopfer des NSU. Er wurde am 9. September 2000 in Nürnberg mit acht Schüssen aus zwei Waffen brutal niedergeschossen und verstarb zwei Tage später ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.