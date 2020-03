Gerade auch angesichts des Mangels an Personal in Pflegeeinrichtungen sei die Abschiebung der Kosovarin eine Katastrophe, sagt der Seniorenbeirats-Vorsitzende.

Seniorenbeirat Jena unterstützt Familie, der Abschiebung droht

Der Seniorenbeirat der Stadt Jena setzt sich für Leo P. ein, die abgeschoben werden soll (wir berichteten). Die 32-jährige Kosovarin arbeitet im Seniorenheim am Villengang als Alltagsbetreuerin. Norbert Comuth und Ralf Kleist bezeichnen in einer Mitteilung die Abschiebung als Katastrophe und fordern den Verbleib der vierköpfigen Familie P. Es sei ohnehin ein Problem, dass es in Pflegeeinrichtungen an Personal mangelt. „Umso mehr sind wir überrascht und entsetzt über die angedrohte Abschiebung einer Mitarbeiterin im Seniorenzentrum am Villengang“, sagt Norbert Comuth vom Beirat.

Stadt Jena soll sich für P.s engagieren

In der Aussendung wendet sich der Seniorenbeirat an den Oberbürgermeister mit der Bitte, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit die Familie in Jena bleiben darf. Die Integration von Leo P., ihrem Mann und ihren Kindern würde aufs Spiel gesetzt. Zumal P. und ihr Mann unbefristete Arbeitsverträge hätten und die Söhne in Jena zur Schule gehen. „Wie kann Integration gefördert werden und gelingen, wenn hier eine Familie aus einem festen sozialen Umfeld herausgerissen wird“, sagt Kleist.

Der Fall ist der Stadtverwaltung bekannt. Rathaus-Sprecher Kristian Philler sagte unserer Zeitung: „Die Stadt versucht, im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten, die Abschiebung zu verhindern.“ Vollzogen werde jene allerdings vom Bund. Die Familie kann Rechtsmittel dagegen einlegen.

Kosovo aus Angst um Familie verlassen

Leo P. kam vor fünf Jahren mit ihrer Familie nach Jena. Ursprünglich kommt sie aus dem Kosovo, den sie mit ihrem Mann aus Angst um ihre Kinder verließen. Ende Februar bekam sie den negativen Asylbescheid. Ihre Arbeitskollegen im Altenheim sammeln Unterschriften. Die Petition „Leo muss bleiben!“ hat bereits 678 Unterschriften. Auch ihre Arbeitgeber, das Seniorenheim und die Diako Thüringen unterstützen die Familie.