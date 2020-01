Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorentreff in Kahla erhält Unterstützung

Was wird aus der Begegnungsstätte für Senioren in Kahla, die von der Volkssolidarität angeboten wird? Zuletzt war davon die Rede, dass der Treffpunkt auf dem Gelände des Leuchtenburg-Gymnasiums auf der Kippe steht, weil Leiterin Petra Tiesler mit 68 Jahren in den Ruhestand geht. Wer folgt nach – und können die Räume gehalten werden? Rainer Thorwirth, Geschäftsführer der Volkssolidarität Ostthüringen, wollte am Donnerstag im Gespräch mit der Ortsgruppe die Lage sondieren. Denn die ist mehr als angespannt.

Was sich für die Senioren wie ein Krisentreffen anfühlte, ist für Thorwirth nur eine „ganz normale innerbetriebliche Versammlung“, machte er zu Beginn klar. Denn ihn verwunderte, welche Ausmaße der Termin annahm. So saßen neben der Presse auch Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos), Schulleiterin Sabine Scheunemann vom Gymnasium sowie Jugendclub-Mitarbeiter Lutz Zorn im Raum. Letzterer könnte eine Hoffnung für die Senioren sein, doch dazu später. Herz und Seele der Begegnungsstätte Thorwirth stellte der Ortsgruppe die grundsätzliche Frage: Soll der Raum gehalten werden oder nicht? Wenn er für die Senioren, die im Verein organisiert sind, bestehen bleiben soll, müssten sie sich um die Organisation kümmern, also um all das, was bislang Petra Tiesler gemeinsam mit einer Ehrenamtlerin übernahm. Und das war nicht wenig: Die Senioren spielten gemeinsam Bingo, hörten sich Vorträge an, machten Sport, unterhielten sich und aßen selbstgebackenen Kuchen von Petra Tiesler. Sie ist „Herz und Seele der Begegnungsstätte“, sagte Thorwirth. Die größtenteils über 80-Jährigen sehen sich nicht in der Lage, die Aufgaben untereinander zu verteilen, zumal auch das Reinigen der Räume dazugehört. An dieser Stelle liegt laut dem Geschäftsführer der Knackpunkt: Eine Nachfolge für Petra Tiesler zu finden sei „aussichtslos“. Zumal auch die Ehrenamtlerin aus persönlichen Gründen nicht mehr den Treff unterstützen kann. Allerdings: Auf Nachfrage sagte Thorwirth, dass bislang seitens der Volkssolidarität überhaupt nicht öffentlich nach einer Nachfolge gesucht wurde. Obwohl, wie der Geschäftsführer bekräftigt, weiterhin eine 450-Euro-Stelle von der Volkssolidarität bezahlt werden würde. Ebenso wie die Miete an den Landkreis, dem das Gebäude gehört. S chulleiterin Scheunemann zeigte sich irritiert: „Man müsste nur wissen, unter welchen Rahmenbedingungen jemand gesucht wird, dann könnte man auch helfen.“ Sie selbst kenne Personen, die für einen solchen Minijob in Frage kommen. Der Vorschlag aus den Reihen der Zuhörer, doch in den Kahlaer Nachrichten eine Anzeige zu schalten, unterstützte auch der Bürgermeister. Jugendclub bietet Unterstützung an Thorwirth brachte weitere Bedenken vor: „Sie betreiben so etwas nicht mit einer Person“, sagte er, schließlich müsse man auch Krankheit und Urlaub einrechnen. Und ehrenamtliche Unterstützung sei innerhalb der Volkssolidarität nicht zu finden. Da wäre dann noch eine drohende Umsatzsteuerpflicht, wegen welcher der Geschäftsführer das Weiterbestehen der Begegnungsstätte in seiner jetzigen Form in Frage stellt. Die Umsatzsteuer könne auch für Vereine wie die Ortsgruppe gelten, wenn sie Kuchen verkauft – samt Bonpflicht. „Wenn das Realität wird, müssen wir den Ausschank einstellen“, sagte Thorwirth. Der Vorstand der Volkssolidarität wolle die Rechtslage beraten. Das sorgte für Unmut unter den Senioren „Dann bringe ich mein Butterbrot eben mit“, rief eine Dame. Hoffnung schürte Lutz Zorn, der mit seinem Team im Jugendclub geredet hat. Er bot an, die wöchentliche Bingorunde bei ihnen stattfinden zu lassen, „Kontakt zu Senioren ist Teil unserer Arbeit“, sagte er. Dass überhaupt diese Option zustande kommen könnte, rührte Petra Tiesler ein. Bürgermeister Jan Schönfeld, der erstmals über das gesamte Thema informiert wurde, will Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität finden und weitere Vereine ansprechen, die Räume suchen. Bislang nutzten eine Osteoporose-Gruppe sowie die Ortsgruppe des Sozialverbandes VdK den Ort für monatliche Treffen. „Es darf nicht soweit kommen, dass jemand etwas zumachen will“, sagte Schönfeld. Wie geht es nun weiter? Vielleicht regelt sich eine Nachfolge, hoffen die Rentner, die die Begegnungsstätte erhalten wollen. „Wenn der Raum geschlossen wird, stirbt der letzte Rest der Ortsgruppe“, sagte ein Senior. „Da stimme ich ihnen zu“, erwiderte Rainer Thorwirth.