Seniorenvortag in Jena zu den Rechten für Verbraucher

Jena. Achtung Vertragsabschluss: Jurist Dirk Daubenspeck von der Verbraucherzentrale klärt in einem Vortrag in Jena über die klassischen Irrtümer auf.

Für Seniorinnen und Senioren gibt es den Vortrag „Häufige Rechtsirrtümer im Verbraucheralltag“ am Donnerstag, 27. April, ab 14.30 Uhr in den Räumen der Stadtverwaltung am Lutherplatz 3.

Ob beim Kauf einer Waschmaschine oder Buchung einer Urlaubsreise: Wer Verträge abschließt, sollte seine Rechte gut kennen. Jurist Dirk Daubenspeck von der Verbraucherzentrale Thüringen räumt mit klassischen Rechtsirrtümern des Alltags auf und erklärt, welche Rechte Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Der Vortrag im Rahmen der Seniorentage der Stadt Jena dauert circa 90 Minuten. Preisangaben und Werbung sind ebenso Thema wie Gewinnspiele und Internet-Einkauf. Die Teilnehmenden sind eingeladen, mit zu diskutieren und zu prüfen, ob sie das richtige Ergebnis gewusst hätten. Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung braucht es nicht.