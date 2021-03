Serie von Garteneinbrüchen - Container ausgeräumt - Schmiererei

Serie von Garteneinbrüchen

Sonntag informierten verschiedenste Gartenbesitzer die Polizei darüber, dass in diese eingebrochen wurde. Betroffen waren Gärten in Neuengönna, Dorndorf-Steudnitz und Hermsdorf. In den ersten beiden Fällen richteten die Unbekannten Sachschaden an den Türen an, entwendeten jedoch nichts. Aus einem Gartenhaus in Hermsdorf nahmen die Langfinger eine Handkreissäge sowie einen Akkuschrauber mit, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Gebäude beschmiert

In der Straße Am Bahnhof in Hermsdorf verewigten sich selbsternannte Künstler. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag beschmierten die Unbekannten unter anderem eine Garage sowie einen Holzunterstand mit dem Wort ULAN in roter und gelber Farbe. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

16-Jährige ohne Fleppen und Versicherung

Sonntagabend kurz nach 18 Uhr fiel Beamten der Polizei ein Moped in der Stadtrodaer Niedlingsgasse auf, da ein Versicherungskennzeichen von 2016 an diesem angebracht war. Bei der Kontrolle der 16-jährigen Fahrerin konnte diese keinen Führerschein vorweisen, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz war die Folge.

Container ausgeräumt

Ein Zeuge machte Sonntagmittag eine ungewöhnliche Feststellung in Jena. Zwei Personen räumten einen Elektrocontainer auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in der Keßlerstraße in Jena aus. Diese luden verschiedenste Gegenstände in einen Transporter und fuhren in Richtung Winzerla davon. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass auf dem Gelände mehrere Stahlcontainer stehen. In diesen werden Elektroschrottgeräte gelagert. Einer dieser Container wurde aufgebrochen und diverse Elektroaltgeräte heraus genommen.

Nachdem die Unbekannten zwei alte Waschmaschinen in ihren Transporter geladen hatten, bemerkten sie den Zeugen. Daraufhin steigen sie in ihren Transporter und fuhren zügig davon. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Ermittlungen laufen.

Kellereinbruch scheitert

Einen versuchten Kellereinbruch stellte Sonntagmittag ein Bewohner der Jenaer Boegeholdstraße fest. Unbekannte versuchten über das Kellerfenster in Selbigen zu gelangen, was nicht gelang. Jedoch hinterließen die Täter ein beschädigtes Kellerfenster. Eine Anzeige wurde gefertigt.

