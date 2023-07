Sexueller Übergriff auf 25-Jährige in Jena

Jena. In Jena gab es einen sexuellen Übergriff auf eine 25-Jährige. Der Täter entkommt. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Polizeibericht für Jena: Sexueller Übergriff auf eine junge Frau

In der Nacht zum Mittwoch, 28. Juni, wurde einer 25-jährigen Frau in Jena-Ost von einem unbekannten Mann an den bekleideten Schritt gegriffen. Da sich die Frau gegen den Übergriff, sowohl akustisch aus auch körperlich wehrte, kamen beide Personen zu Fall. In Folge dessen entfernte sich die männliche Person rasch in Richtung Grieß.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr am Wenigenjenaer Ufer, als die Frau gerade auf ihrem Heimweg war. Nach den Angaben der Polizei, umgriff eine unbekannte männliche Person die Frau von Hinten auf Höhe des Abzweiges zur Geschwister-Scholl-Straße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 180 cm, kräftige Statur

schwarze Kapuzenjacke (Funktionsjacke) mit Kapuze über den Kopf gezogen

Jeansshorts

europäisches Erscheinungsbild

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Jena zu melden. Telefonisch unter 03641 81 2464 oder per Mail unter: kpi.jena@polizei.thueringen.de

Einbruch in Restaurant in Drackendorf

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich drei maskierte Täter mit Gewalt Zutritt zu einem Restaurant in Drackendorf und verursachten einen Sachschaden von gut 1.500 Euro. Die Täter erbeuteten 60 Euro. Wie die Polizei mitteilte, öffneten sie die Eingangstür mit einem Brecheisen und suchten im Lokal nach Beute.

Hinter dem Tresen fanden sie eine Geldkassette und wollten auch diese aufhebeln. Da dieses Vorhaben scheiterte, schnappten sich die Langfinger die Geldkassette mitsamt dem Bargeld und verließen das Restaurant in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegenstände im Wert von knapp 400 Euro aus Fahrzeug gestohlen

Aus einem geparkten Fahrzeug in der Kahlaischen Straße klaute, laut den Angaben der Polizei, ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch Schuhe, Getränke und Genussmittel im Wert von knapp 400 Euro. Wie die Halterin am Mittwochmorgen feststellte, war die hintere Tür ihres Pkw Opel geöffnet worden.

3.500 Euro teures Rad gestohlen

Ein Unbekannter hat ein Fahrrad im Wert von über 3.500 Euro gestohlen, dass sich in einem Hausflur befand und gesichert war. Laut Polizei beschädigte er ebenso noch einen Briefkasten einer Firma am Löbdergraben. Augenscheinlich derselbe Täter öffnete unfachmännisch den Briefkasten und entwendete aus diesem 2 Bücher. Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen.

Wem gehört das Fahrrad?

Die Polizei hat dieses Trekkingbike "Texo" am Dienstag den frühen Abendstunden in der Merseburger Straße in Jena sichergestellt. Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

Der Eigentümer kann sich bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. melden. Ein Foto des Rades finden Sie hier.

