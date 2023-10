Sexueller Übergriff in Jena Winzerla

Jena Ein sexueller Übergriff auf eine 46-jährige Frau ereignete sich Ende September in Jena Winzerla. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein sexueller Übergriff eines unbekannten Mannes auf eine 46-Jährige ereignete sich am Samstag, 30. September, zwischen 6 und 7 Uhr im Bereich der Friedrich-Zucker-Straße und Herrmann-Pistor-Straße. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhren beide mit dem Bus der Linie 10 aus dem Stadtzentrum nach Winzerla. Bereits hier soll es zu einer körperlichen Annäherung gekommen sein.

Nachdem beide ausstiegen, nährte der Mann sich erneut der Frau. Diese äußerte mehrfach, dass er das unterlassen soll. Eine Beschreibung des unbekannten Täters war der Frau nicht möglich. Zur Klärung der Tat sowie der Identität des noch Unbekannten sucht die Kriminalpolizei Jena Zeugen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder sich im besagten Zeitraum als Fahrgast in dem Linienbus befand, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 03641/812464 oder per E-Mail an: kpi.jena@polizei.thueringen.de unter Nennung des Aktenzeichens 269226/2023 zu melden.

