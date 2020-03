Jena. Wer eine Reise macht, der kann was erzählen: Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher interessierte sich in Wien für Wohnungsbau und ÖPNV.

Sich einmischen beim Wohnungsbau bringt etwas

Nicht nur die Zeitung hatte einen Mann in einem der ersten neuen Nachtzüge nach Wien (wir berichten im Thüringen-Teil). Auch SPD-Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher inszenierte die Reise nach Wien medienwirksam. Er wollte in der beliebten Millionen-Metropole von Fachleuten der Stadt und des ÖPNV hören, „wie die Wiener das machen“.

Die Mieten im Wiener Gemeindebau liegen mit maximal 5,81 Euro pro Quadratmeter deutlich unter den Preisen, die auf den privaten Wohnungsmärkten in Wien oder in Jena aufgerufen werden. Unterschied sei vor allem, dass die Kommune seit 100 Jahren als wichtigster Marktteilnehmer auf dem Wohnungsmarkt agiert, sagt Liebscher. Es gibt viel auch prozentual viel mehr mehr Gemeindewohnungen in allen Stadtteilen und sogar hinterm Stephansdom. Privater Wohnungsbau werde oft auf von der Stadt verpachteten Grundstücken ermöglicht oder auf Bauland, das im Flächennutzungsplan dauerhaft für geförderten Wohnungsbau reserviert sei. So behalte die Gemeinde Zugriff auf das Land.

Liebscher war auch in Wiens neuestem Stadtteil, der Seestadt Aspern, wo 10.500 Wohnungen überwiegend auf genossenschaftlicher Basis entstehen. Die Seestadt inspirierte auch den vormaligen Jenaer Stadtarchitekten Matthias Lerm bei den Planungen für das Wohngebiet „Am Oelste“ am nördlichen Stadtrand von Jena. Anders als in Jena wurden in Wien aber die Massenverkehrsmittel zum neuen Quartier gebaut, bevor die Bewohner kamen. Weil der Neubau der Straßenbahn ins Jenaer „Himmelreich“ zwar geplant aber ungewiss ist, will Liebscher nun prüfen lassen, welche Möglichkeiten es gibt, über einen Eisenbahnhaltepunkt an der Saalbahn das Gebiet zu erschließen.

In Sachen preiswerter Nahverkehr nähert sich Liebscher der Position von CDU und FDP im Jenaer Stadtrat an: Erst die Infrastruktur schaffen, dann mehr Menschen befördern wollen, heißt es da. In Wien habe nicht allein ein Jahresticket für 365 Euro oder ein Jugendticket für sogar nur 70 Euro bewirkt, dass die Menschen dauerhaft das Auto stehen lassen. Der Nahverkehr werde mit einem Investitionsvolumen von etwa 350 Millionen Euro pro Jahr beständig ausgebaut. Das ist etwa der Betrag, den die Stadt Jena pro Jahr insgesamt für alle ihre Aufgaben ausgibt.