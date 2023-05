Sicher auf dem Jenaer Rummel unterwegs

Jena. TÜV und kommunale Mitarbeiter nehmen die „Fliegenden Bauten“ auf dem Jenaer Frühlingsmarkt unter die Lupe.

Für Schwangere nicht geeignet, ebenso nicht für Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen: Und wer den Sicherheitsbügel erblickt, weiß sofort, dass es im Heartbreaker zur Sache geht: auf und ab, drehende Gondeln, die dazu so rotieren, dass man immer wieder auf dem Kopf steht, Loopings macht und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Der Betreiber verspricht: geringe Übelkeit bei maximaler Sicherheit. Und die Experten des TÜV Thüringen schauen am Freitag vor dem Start des Frühlingsmarktes lieber etwas genauer hin.

Dass sich dazu 35 Mitarbeiter der Unteren Bauaufsichtsbehörden aus 15 Rathäusern und Landratsämtern gesellen, hat einen Grund: Riesenräder, Karusselle, Achterbahnen, Zelthallen, Kletterwände oder Tribünen heißen in der Amtssprache „Fliegende Bauten“ und unterliegen damit der Bauaufsicht. Der TÜV hat diesen Erfahrungsaustausch auf dem Eichplatz organisiert, damit die Experten der Prüfstelle für Festigkeit und Fliegende Bauten den kommunalen Mitarbeitern erklären können, worauf es ankommt. Gebrauchsabnahme heißt das Prozedere: Vor dem Start des Marktes wird überprüft, ob der Aufbau den Vorgaben des Prüfbuches entspricht. Es geht um Standsicherheit, mögliche Windlasten und andere Themen.

36.000 LED-Lampen

Das Riesenrad ist beim Frühlingsmarkt der Hingucker. Foto: Thorsten Büker

Patrick Plaenert ist ziemlich gelassen. Er kennt Christian Elle vom TÜV, er hat ein tadelloses Prüfbuch und sein 38 Meter hohes Riesenrad mit 24 Gondeln blitzt in der Morgensonne. Plaenert führt das Schausteller-Unternehmen mit seiner Frau Stephanie Schieck-Plaenert, die 2019 den Familienbetrieb in Weberstedt – ein Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich – in fünfter Generation übernommen hat. Und mit Sohn Hugo, 16 Jahre alt, steht die sechstes Generation auch schon bereit.

Etwa zwanzigmal im Jahr bauen er und sein Team das Riesenrad auf und ab. In Jena fangen sie am Dienstag an und beenden ihre Arbeit einen Tag später. Insgesamt besteht das Rad aus 36.000 LED-Lampen und tausenden Teilen, die auf vier Sattelauflegern durch die Lande fahren. Christian Elle zeigt, worauf es ankommt: Zum Beispiel auf die Wassertanks in den Füßen des Fahrgeschäfts, die gut gefüllt sein müssen: Acht Tanks machen das Stahlrad standsicher, jeder ist gefüllt mit 1000 Litern Wasser. Sind die Stufen, die zu den Gondeln führen, in der richtigen Höhe? Sind die Verbindungen sicher und sind alle Splints an ihrem Platz? Wie sieht es mit der Aufhängung der Gondeln aus? Gibt es Stolperfallen? Das Prüfbuch dient dazu, Theorie und Praxis abzugleichen: Hier erfahren die Experten etwas über die Statik und können die Zeichnungen mit dem tatsächlichen Aufbau abgleichen. Am Ende gibt es das Siegel, das ins Prüfbuch eingetragen wird. Patrick Plaenert ist schon deshalb gelassen, weil er von Freitag an ohnehin jeden Morgen seinen Kontrollgang machen wird.

„Bevor Fliegende Bauten das erste Mal aufgestellt werden dürfen, benötigen sie eine

Mario Schmökel mit TÜV-Mitarbeitern. Seit mehr als 25 Jahren gehören er und sein Autoscooter zum temporären Inventar des Eichplatzes, dreimal im Jahr – wenn nicht gerade Pandemie ist. Foto: Thorsten Büker

Ausführungsgenehmigung“, sagt der Pressesprecher des TÜV Thüringen, Jan Schnellhardt. Je nach Fahrgeschäft ist sie bis zu fünf Jahre gültig. Es gilt die Regel: Je dynamischer der Spaß, desto kürzer die TÜV-Intervalle. Der Heartbreaker werde jährlich untersucht, das Riesenrad, das eher gemächlich seine Runden dreht, nur alle zwei Jahre.

Fest-Bühne, Riesenrad, Kinderkarussell, Laufgeschäft gehören an diesem Vormittag zur Gebrauchsabnahme. Am Ende gibt es nichts Gravierendes, das den Spaß beim Frühlingsmarkt lindern wird.

Das Programm auf dem Markt

• Samstag, 13. Mai:

11 Uhr, Blasorchester Schott Jena; 13.30 Uhr Jenaer Tanzhaus; 14.30 Uhr, Dance Company Schnapphans; 15.45 Uhr, Saitensekte, Jazz aus Thüringen; 20 Uhr SahneMixx, das Beste von Udeo Jürgens

• Sonntag, 14. Mai:

11 Uhr, Besen Street Boys, Old Time Jazz Quartett, 13.30 Uhr Show Ballett Formel 1, 15 Uhr Bigbands der Musik- und Kunstschule, 19 Uhr Soul AG, Funk’n‘Soul.

• Montag, 15. Mai:

19 Uhr, 120 Jahre FCC: Legenden Talk mit und über den FC Carl Zeiss Jena.