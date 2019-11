Sieben Namen sind falsch geschrieben

Frauenprießnitz Bis Pfingstmontag 2020 soll die Tafel mit den Namen der Opfer des Zweiten Weltkrieges am Ehrenmal in Frauenprießnitz angebracht werden. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Wir hoffen, den Termin halten zu können“, sagte Ortschronist Manfred Grunewald. Eine der beiden Gedenkplatten, die am 25. Mai 1996 in einer Feierstunde der Pfingstgesellschaft eingeweiht wurden, fiel 2018 ab und ging zu Bruch.

Seitdem werben die Mitglieder der Pfingstgesellschaft mit ihrem Vorsitzenden Jens Leidenfrost nicht nur um Spendengelder für die neue Tafel. Grunewald recherchierte parallel in Kirchenbüchern, in Gemeindeunterlagen und durch Kontakte zu Familien die korrekten Schreibweisen der Namen auf den Tafeln. „Ich hatte immer wieder Hinweise bekommen, dass einige Namen auf den Tafeln des Zweiten Weltkrieges nicht richtig geschrieben waren“, sagte Grunewald. Am Ende waren es sieben Namen. Fünf standen auf der Tafel, die herunter gefallen war. „Diese fünf Namen werden wir auf der neuen Tafel natürlich richtig schreiben“, sagte Grunewald. Ob man die beiden Namen auf der anderen Tafel korrigieren kann, konnte der Ortschronist nicht versprechen. „Da müssen wir abwarten, was der Steinmetz sagt, der den Auftrag für die Herstellung der zweiten Tafel erhält.“ Der Ortschronist Manfred Grunewald – hier im Rentamt – macht sich auch dafür stark, dass an dem Ehrenmal eine Tafel mit den Namen der Kriegsgefallenen aus Frankreich befestigt wird. Foto: Jens Henning Durch seine unzähligen Gespräche mit älteren Bewohnern von Frauenprießnitz stieß Grunewald auf weitere Namen von Gefallenen, die bisher noch gar nicht auf den Tafeln des zweiten Weltkrieges berücksichtigt wurden. „Das sind sieben bis acht Namen, die genannt wurden. Meine Aufgabe ist es jetzt, diese Angaben zu prüfen. Sollten sich die Namen bestätigen, werden wir eine weitere Tafel anbringen“, sagte Grunewald. Wenn es nach Grunewald geht, soll es nicht dabei bleiben. Er macht sich auch dafür stark, dass an das Ehrenmal eine Tafel mit den Namen der Kriegsgefallenen aus Frankreich kommt. „Diese vier Franzosen gehören auch zur Geschichte des Ortes. Hier gibt es allerdings in Frauenprießnitz unterschiedliche Meinungen.“ Die Kosten für die im Vorjahr zerstörte Tafel wurden mit 3000 Euro veranschlagt. „Wir werden uns drei Kostenanschläge von Steinmetz-Firmen einholen. Danach wissen wir, ob wir mit dieser Summe überhaupt hinkommen. Ich denke, es werden am Ende bestimmt 3500 oder 4000 Euro“, sagte Grunewald. Nach einem Schriftverkehr mit dem Eisenberger Landratsamt bekam Grunewald ein Antwortschreiben mit dem Hinweis, dass ein regional ansässiges Geldinstitut das Projekt in Frauenprießnitz unterstützen wolle, allerdings erst im Jahr 2020. Wieviel Geld die Organisatoren der Spendensammlung erwarten können, ist ungewiss.