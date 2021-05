Sieben-Tage-Inzidenz fällt in Jena unter 100

Jena. Mögliche Lockerungen in Jena frühestens am 19. Mai

Am Dienstag lag die die 7-Tage-Inzidenz für Jena zum ersten Mal unter 100. Wenn dieser Abwärtstrend anhalten sollte, dann wären nach Angaben der Stadtverwaltung frühestens am Mittwoch, 19. Mai, weitere Lockerungen möglich. Voraussetzung ist, dass an fünf Werktagen hintereinander eine Inzidenzwert-Schwelle unterschritten wurde. Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Montag bis 24 Uhr eine Corona-Infektion gemeldet. 16 Personen sind genesen. In einer Kindertagesstätte sei nach einem weiteren positiven Fall eine zusätzliche Gruppe in Quarantäne gegangen, teilte das Rathaus weiterhin mit.

Die Jenaer Statistik vom Montag:

Anzahl aktiver Fälle: 464

davon in den vergangenen

24 Stunden: 1

stationäre Fälle: 17

davon schwere Verläufe: 8

Infizierungen der vergangenen

sieben Tage: 107 (Vortag: 118)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 96,1 (gestern: 106; vorgestern: 115)

Infizierte insgesamt seit dem 14.

März 2020: 4177

Verstorbene insgesamt: 69

Genesene insgesamt: 3649

davon in den vergangenen

24 Stunden: 16