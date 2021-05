Sieben-Tage-Inzidenz für Jena wieder über 100

Am heutigen Mittwoch liegt die 7-Tage-Inzidenz den fünften Werktag in Folge unter der Schwelle von 150. Das bedeutet, dass am Freitag der Jenaer Einzelhandel wieder „Click & Meet“ anbieten kann. Die Maskenpflicht bleibt natürlich bestehen.

Jena. Weitere Lockerungen am 19. Mai treten nicht in Kraft. Zumindest „Click & Meet“ ist von Freitag an wieder möglich.

Runter und wieder rauf: In Jena liegt die Inzidenz wieder knapp über dem Wert von 100. Damit können weitere Lockerungen am 19. Mai nicht in Kraft treten, denn die aktuelle Zählweise wurde unterbrochen.

Maßnahmen können nämlich nur dann gelockert werden, wenn fünf Werktage ab dem Tag nach dem Eintreten der schärferen Maßnahmen hintereinander eine Inzidenzwert-Schwelle unterschritten wurde. Am dann übernächsten Tag (Tag 7) greifen die gelockerten Maßnahmen. Samstage zählen als Werktage, Sonn- und Feiertage zählen nicht mit und unterbrechen die fortlaufende Zählung.

Zumindest „Click & Meet“ ist von Freitag an wieder möglich: Also das Einkaufen nach vorheriger Terminbuchung. Am Mittwoch hat nach Angaben der Stadtverwaltung die 7-Tage-Inzidenz den fünften Werktag in Folge unter der Schwelle von 150 gelegen.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag bis 24 Uhr 37 neue Corona-Infektionen gemeldet. Keine Person sei als genesen eingestuft worden. „In mehreren Unternehmen gibt es Infektionen. In drei Kindertagesstätten wurden nach positiven Fällen bei Kindern einzelne Gruppen in Quarantäne gesetzt“, erklärt die Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Braune, das Infektionsgeschehen. Die Jenaer Statistik vom 11. Mai:

Anzahl aktiver Fälle: 498

davon in den vergangenen 24 Stunden: 37

stationäre Fälle: 17

davon schwere Verläufe: 8

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 112 (Vortag: 107)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 100,6 (gestern: 96,1; vorgestern: 106)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4216

Verstorbene insgesamt: 69

Genesene insgesamt: 3649

davon in den vergangenen 24 Stunden: 0

Personen in Quarantäne: 1408 (Stand 5. Mai)