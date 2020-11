Die Zahl der Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis ist weiter auf einem konstant hohen Niveau. So sind am Mittwoch 18 neue Covid-19-Fälle bekanntgegeben worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

14 Personen wurden bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet. Die übrigen sind nach Angaben des Landratsamtes drei Mitglieder einer Familie sowie ein Mann.

Das Südliches Saaletal (sieben Fälle) sowie die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg (vier Fälle) sind Schwerpunktregionen bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Personen in Quarantäne erhöht sich auf 524. Zudem veranlasste das Gesundheitsamt 124 weitere Tests bei Kontaktpersonen.

130 Fälle gelten als aktiv. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) erhöht sich auf 121,8. Die meisten aktiven Fälle sind derzeit in der VG Dornburg-Camburg sowie in Eisenberg bekannt.