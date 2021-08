Neue Corona-Fälle in jena sind durch PCR-Test erwiesen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 9,9 in Jena

Sieben neue Corona-Fälle in Jena binnen eines Tages, Landkreis bleibt ohne neue Meldungen

Der Fachdienst Gesundheit Jena hat am Freitag sieben neue Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Vier Personen haben sich in der Familie angesteckt. Bei drei anderen wurde die Infektion durch einen PCR-Test erkannt, die Infektionsketten sind jedoch hier noch nicht geklärt.

Eine Kindertagesstätte ist durch die Infektion eines Kindes betroffen, die Eltern und das Personal sind informiert, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei den Infizierten sind sowohl geimpfte, wie ich ungeimpfte Personen vertreten. Weiterhin weisen alle positiven Laborergebnisse auf die Delta-Variante des Virus hin.

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat indes am Freitag keinen neuen Corona-Fall gemeldet. Der Inzidenzwert im Landkreis ist weiter gesunken auf 3,6.