Sieger des Stadtradelns in Jena geehrt

Jena. Insgesamt haben in diesem Jahr 2908 aktive Radelnde in 141 Teams teilgenommen.

Das Stadtradeln Jena 2023 war wieder ein voller Erfolg. Alle Vorjahreswerte hätten übertroffen werden können, sagt jetzt das Rathaus.

Insgesamt haben in diesem Jahr 2908 aktive Radelnde in 141 Teams teilgenommen. Sie haben in dem dreiwöchigen Aktions-Zeitraum in insgesamt 56.345 Fahrten 553.333 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

Damit fuhr jeder Teilnehmende durchschnittlich 190 Kilometer mit dem Fahrrad. Auf diese Weise wurden insgesamt etwa 90 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Ausgezeichnet wurden unter anderem: das Team Paradies als fahrradaktivstes Team und das Team Angergymnasium als größtes Team und ebenfalls als Team mit den meisten gefahrenen Kilometern.

Zudem konnten sich die aktivsten Schulen mit den meisten aktiven Teilnehmenden (prozentual zur Gesamtzahl der Schüler) über eine Spende für ihre Fördervereine freuen. Das Angergymnasium bekam für den ersten ersten Platz 300 Euro, das Otto-Schott-Gymnasium für den zweiten Rang 200 Euro und das Carl-Zeiss-Gymnasium Jena für Platz 3 100 Euro. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und die Firma Asphericon GmbH als Sponsor des Stadtradelns zeichneten die Gewinner jetzt aus.