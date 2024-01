Neujahr Silvesternacht in Jena: Polizei zieht erste Bilanz

Jena Mit viel Feuerwerk haben die Menschen in Jena das neue Jahr begrüßt. Die Polizei zieht ein erstes Fazit der Silvesternacht.

Die Einsatzkräfte in Thüringen sprechen in einer ersten Bilanz von einer insgesamt friedlichen Silvesternacht. Dies wird auch für Jena bestätigt. Es ist ein „relativ ruhiges, typisches Silvester“ gewesen, heißt es aus der Landespolizeiinspektion Jena. Vereinzelt seien Mülltonnen in Brand geraten. Sieben Menschen seien dabei erwischt worden, wie sie alkoholisiert mit E-Scootern unterwegs waren.

Bereits am Freitag hatte indes ein 41-Jähriger am Johannisplatz Feuerwerkskörper gezündet, teilt die Polizei nun mit. Umstehende Personen seien von Böllerresten und Funkenflug getroffen worden, aber unverletzt geblieben. Gegen den 41-Jährigen sei ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.

Feuerwehr rückt zu mehreren Bränden aus

Auch im Universitätsklinikum Jena (UKJ) habe es in der Notaufnahme das für eine Silvesternacht typische Patientenaufkommen gegeben, heißt es.

Die Feuerwehr musste zum Jahreswechsel mehrfach zu Einsätzen im gesamten Stadtgebiet fahren, um Kleinbrände zu löschen. Unter anderem wurde sie in den Stadtteil Wöllnitz zu einem Brand an einem Einfamilienhaus gerufen.

