Eine Auswahl von Tastern, wie sie in Jenaer Bussen und Straßenbahnen zu finden sind.

Sind so viele Knöpfe in Jenaer Bussen und Straßenbahnen

Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie waren Taster und Knöpfe in der Öffentlichkeit verpönt. Anfassen galt als Hygieneproblem wegen der Virenlast. Jetzt sind die vielen bunten Knöpfe wieder gefragt, was Fahrgäste in Bus und Straßenbahn mitunter vor die Frage stellt: Welcher Knopf ist der richtige?