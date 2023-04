„Singer Pur“ und David Orlowsky in der Jenaer Friedenskirche

Jena. A cappella trifft auf Klarinette am Gründonnerstag, 6. April. Los geht es um 20 Uhr.

Das Ensemble „Singer Pur“ und David Orlowsky sind am Donnerstag, 6. April, zu Gast bei den Bachwochen in der Friedenskirche. Das Konzert wird um 20 Uhr beginnen. David Orlowsky sei weltweit für sein fesselndes und ausdrucksstarkes Klarinettenspiel bekannt und gilt als einer der führenden Interpreten des Klarinettenrepertoires von Mozart über Golijov bis hin zur Klezmermusik. Als Sony-Exklusivkünstler hat er bisher sieben CDs veröffentlicht und wurde bereits zweimal mit dem Echo-Klassikpreis ausgezeichnet.

Das Ensemble „Singer Pur“ spielt seit seinem Debütkonzert im März 1992 in der ursprünglichen Besetzung: fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin. Der breiten Öffentlichkeit wurde „Singer Pur“ durch seine Rundfunk- und Fernsehproduktionen bekannt, unter anderem mit einem Auftritt in einer ZDF-Fernsehshow, in der Klassik-Talkshow mit Daniel Hope und in weiteren Arte-Produktionen.

Das Programm am Donnerstag sei eine Hommage an die Alten Meister geistlicher Vokalmusik, das die Polyphonie der Renaissance mit faszinierenden Improvisationen Orlowskys verwebe, teilen die Veranstalter mit: „Eine Annäherung an Alte Musik auf ganz neue Art mit Künstlern, die internationales Renommee haben.“