Sinkende Infektionszahlen in Jena

Jena Sinkende Corona-Fälle in der Stadt und im Landkreis. Inzidenz-Wert von Jena liegt bei 57, der des Saale-Holzland-Kreises bei 73

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena hat dem Robert Koch-Institut am Sonnabend neun neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. 16 Personen wurden als genesen eingestuft. Damit sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf 283. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert für Jena ist zum Vortag wieder leicht gestiegen auf 57,5 (Freitag: 54,8).

Im Saale-Holzland-kreis sind am Sonnabend dem Gesundheitsamt ebenfalls neun Corona-Fälle gemeldet worden. Darunter sind, wie bereits am Freitag, überwiegend Personen, die bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne waren. Einrichtungen sind nicht betroffen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist auf 4.704 gestiegen.

Der Inzidenzwert im Landkreis ist weiter leicht gesunken, auf aktuell 73,5 - damit liegt er den dritten Tag in Folge unter 100.