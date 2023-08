Skatebordfahrerin bei Unfall verletzt - Fahrraddieb gefasst - Unter Drogen am Steuer

Jena. Das sind die Polizeimeldungen am Mittwoch aus Jena.

Bei einem Unfall in Jena ist eine 14-jährigen Skatebordfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Mädchen an der Kreuzung Löbichauer Straße und Eschenplatz.

Das Mädchen musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Hergang laufen.

21-Jähriger stiehlt Fahrrad

Bereits vergangenen Donnerstag informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass ihr ein Fahrrad gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde nach Angaben der Polizei im Lichtenhainer Oberweg gestohlen.

Hinweise führten die Polizei zu einem Keller in den Ullrichweg. Dort gab der 21-jährige Bewohner der Wohnung, zu der der Keller gehört, zu, dass er das Fahrrad geklaut hatte. Somit konnte der Diebstahl aufgeklärt, der Täter bekannt und das Fahrrad ihrer Eigentümerin wieder übergeben werden.

Autofahrer unter Drogen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend kam heraus, dass der 19-jährige Fahrer eines Seat vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test verlief positiv auf Cannabis. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, er musste zur Blutentnahme und eine Anzeige wurde gefertigt.

