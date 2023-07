Der 26. Jenaer Töpfermarkt findet am Samstag und Sonntag auf dem Jenaer Marktplatz statt.

Skulpturen, Keramikkunst und Musik werden in Jena und Umgebung geboten

Eine Übersicht über die Top-Veranstaltungen am Wochenende, 28. bis 30. Juli.

Skulpturen im botanischen Garten

Die diesjährige Skulpturenausstellung des Jenaer Kunstvereins im Botanischen Garten wird am Freitag, 28. Juli um 19 Uhr eröffnet. Präsentiert werden großformatige, bewegliche Metallskulpturen des Kölner Künstlers Martin Willing unter dem Titel: „windbewegt. Metallskulpturen, vorgespannt gegen die Schwere“. Für kühle Getränke ist gesorgt und auch der Künstler Martin Willing wird vor Ort sein.

Für Freunde der Jazzmusik

Im Rahmen der Kirchgartenkonzerte findet am Freitag, 28. Juli um 19 Uhr in der Kulturkirche in Löbstedt ein Jazzabend statt. Besucher sind herzlich willkommen.

Kunst der Keramik

Am kommenden Wochenende vom 29. bis 30. Juli findet auf dem Jenaer Marktplatz der 26. Jenaer Töpfermarkt statt. Egal ob Geschirr, Schmuck oder Kunstobjekt: Auf dem Töpfermarkt gibt es alles aus Ton. An den unterschiedlichsten Ständen können die Besucher und Besucherinnen hübsche Tonkunst bestaunen, sich selbst ein Andenken kaufen und mit den Keramikern und Keramikerinnen ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.

Eigenes Museum für die Hosentasche

Das Stadtmuseum Jena bietet am Samstag, den 29. Juli ab 12 Uhr für Kinder ab 6 Jahren eine Ferienführung an. Bei der Führung erkunden die Kinder, was eigentlich die Aufgabe eines Museums ist. Zudem finden die Kinder heraus, warum ein alter Holzlöffel eigentlich wohlbehütet und bestaunt im Museum ausgestellt wird. Im Workshop können die Kinder dann ein eigenes kleines Museum für die Hosentasche zusammenstellen. Die Führung dauert ungefähr 120 Minuten.

Internationale Musiker zu Gast

Die Musiker Kraak & Smaak treten am 29. Juli von 19.30 bis 22 Uhr in der Kulturarena in Jena auf. Die drei Musiker sind mittlerweile als internationaler Crossover-Live-Act unterwegs und begeistern ihr Publikum auf dem gesamten Globus. Die Show, die die drei veranstalten, ist kein gesichtsloser Laptop-Act, vielmehr bieten die drei Sänger aus dem Nachbarland Holland eine kompromisslose, energiegeladene und leidenschaftliche Performance. Der Abend wird durch Turfu aus Frankreich komplettiert. Mit ungewöhnlicher Einfachheit präsentiert dieses futuristische Duo eine gewagte Mischung aus tanzenden Akkordeonrhythmen und abstrakten Elektroschleifen.

Musik für die Jüngsten

Die Rebellin der Kindermusik und Gewinnerin des Musikautorenpreises der Gema, Suli Puschban, legt mit ihrer Kapelle der guten Hoffnung endlich ihr neues, lange erwartetes Album „Rette mich“ vor. Um 15.30 Uhr am Sonntag tritt Suli Psuhban bei der Kinderarena Jena auf. Mit im Gepäck: Ohrwürmer zum Mitsingen, Songs zum Abrocken und Lieder für das Herz.