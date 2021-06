Skurriler Tarnversuch - Grölend durch Jena - Auto brennt: Mutter und Sohn können sich retten

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Grölend durch Jena gezogen

Grölend zog am Sonntagmorgen eine Gruppe junger Männer durch Jenas Innenstadt. Gegen 7.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass sich im Bereich der Camsdorfer Brücke vier bis fünf Jugendliche aufhalten, die den Stromkasten einer Ampelanlage umwarfen. Die jungen Männer konnten im Umfeld getroffen und kontrolliert werden. An dem Stromkasten entstand kein Schaden und die Ampelanlage wurde nicht beeinträchtigt.

Skurriler Tarnversuch

Montagmorgen gegen 5 Uhr meldete eine Zeugin, dass sich zwei junge Männer randalierend durch die Wagnergasse in Jena begeben und betrunken versuchen, mit einem E-Scooter zu fahren. Damit sie nicht erkannt werden, hat sich einer der Täter eine weiße Bauplane um gehangen. Allerdings nützte ihnen das nichts, denn trotz kurzem Fluchtversuch, blieb das Versteckspiel erfolglos und die beiden jungen Männer wurden durch die Beamten gestellt.

Der 24-Jährige, welche mit dem E-Scooter unterwegs war, pustete eine stolze 2,51 Promille und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Sein 23-jähriger Freund, der dachte, dass ihn die weiße Plane unsichtbar macht, hat nun eine Anzeige wegen Diebstahls am Hals, da er die Plane von einer Baustelle nahe der Post entwendet hatte.

Auto fängt Feuer: Mutter und Sohn können sich retten

Sonntagmittag kam es Am Anger in Jena zu einem Pkw-Brand. Eine 31-Jährige war mit ihrem fünfjährigen Sohn in ihrem Audi unterwegs, als dieser plötzlich anfing zu qualmen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing das Fahrzeug Feuer. Die junge Frau und ihr Kind konnten sich selbst aus dem Pkw retten, sodass sie keine Verletzungen davontrugen. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werde.

Zwei ungewöhnliche Begleiter

Zwei zugelaufene Hunde meldete am Sonntagvormittag eine Zeugin aus Kahla. Die französische Bulldogge und ein Schäferhundmischling hefteten sich in der Turnerstraße an ihre Fersen. Ordnungsamt und Polizei brachten die beiden Hunde im Hundesportverein Kahla unter. Kurze Zeit später konnte die Halterin der Tiere ermittelt werden und einer Rückführung stand nichts mehr im Wege. Vermutlich sind die beiden Ausreißer aufgrund des Unwetters stiften gegangen.

An rüstigem Rentner gescheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen vorgetäuschter Bundestrojaner musste ein 87-Jähriger aus Stadtroda beklagen. Der Laptop des Mannes wurde gesperrt und der 87-Jährige wurde aufgefordert der Bundespolizei Geld zu überwiesen, damit die Sperrung aufgehoben wird. Der Rentner erkannte aber den Schwindel und informierte die Polizei, ohne dass er finanziellen Schaden erlitten hat.

