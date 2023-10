Smartes Quartier Jena-Lobeda auf der Zielgeraden

Jena. Wann die ersten Mieter voraussichtlich einziehen können.

Wie ein aktuelles Luftbild der insgesamt drei Wohnblöcke in der Ziegesarstraße 9 bis 19 zeigt, ist inzwischen die Außenfassade des Gebäude-Komplexes weitestgehend fertig gestellt, lediglich die neuen Balkone in Richtung Uniklinikum fehlen noch, dies teilt Jenawohnen mit.

In Richtung Erlanger Allee wurden bereits alle Balkon-Brüstungen aus DDR-Zeiten durch eine moderne Metallkonstruktion ersetzt. Die Blocks beherbergen insgesamt 247 Wohnungen unterschiedlicher Größe, der Anteil der mietpreisgebundenen Wohnungen macht davon etwa die Hälfte aus. Im Frühjahr 2024 sollen die ersten Mieter im letzten Bauabschnitt in der Ziegesarstraße 17 bis 19 einziehen.

Maisonette-Wohnungen in den obersten Geschossen geplant

Das Besondere in diesem Gebäudeteil: Im Erdgeschoss werden Gewerbemieter Leistungen rund um das Thema Gesundheit anbieten. Für den Bedarf in Jena nach großflächigem Wohnraum entstehen in den obersten Geschossen Maisonettewohnungen über zwei Etagen, heißt es in der Mitteilung.

Das Smarte Quartier Jena-Lobeda ist ein Modellprojekt der Stadtwerke Jena Gruppe, welches die Mieter im Alltag entlasten und ihre Lebensqualität steigern soll. Dafür saniert das kommunale Wohnungsunternehmen jenawohnen drei Gebäude des Wohnungsbautyps WBS70 im Bestand und stattet sie mit Smart-Home-Komponenten und buchbaren Services zu Gesundheit, Mobilität und Logistik aus. red