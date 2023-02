Smoking Joe und Tino Schmidt reden in Jena über Vinyl

Jena. Kunstsammlung: Führung mit Smoking Joe und Tino Schmidt durch die Sonderausstellung „Vinyl-Ikonen“.

Anlässlich der Sonderausstellung „Vinyl-Ikonen“ in der Kunstsammlung Jena gibt es am heutigen Donnerstag, 23. Februar einen Rundgang mit zwei Jenaer Vinyl-Musikliebhabern. Beide werden durch die Ausstellung führen und so einige Anekdoten über Schallplattenkultur und Design preisgeben.

Der Jenaer Grafiker Tino Schmidt hat einiges über die Covergestaltung zu erzählen. Foto: privat

Smoking Joe ist Vinylsammler, Plattenjunkie und DJ der ersten Stunde. Als Schlagzeuger hat Smoking Joe bei der Band Kiwisex angefangen, verbrachte einige Zeit in London, um dann ab 1996 als Musiker bei Los Banditos und Rainald Grebes „Kapelle der Versöhnung“ einzusteigen. In Jena ist er bekannt durch die Partyreihe „Blue Night“ im Kassablanca, aber daneben hat er auch Musik für verschiedene Theater und Filme komponiert.

Tino Schmidt ist seit mehr als 20 Jahren Grafikdesigner und Liebhaber der Vinylkultur. Im eigenen Studio „Mizuiro“ gestaltet er Schallplattencover für Labels wie „Robert Johnson“ und „Freude Am Tanzen“. Er wird anhand zahlreicher Schallplattencover aus Jena über die Musik- und Plattenszene der Stadt reden.

Der heutige Rundgang startet 19 Uhr in der Kunstsammlung, Markt 7. Weitere Informationen sowie Karten sind erhältlich unter www.kunstsammlung-jena.de