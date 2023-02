So bewerten unsere Leser das Freizeitangebot im Saale-Holzland

Stummfilm, Livemusik und Flohmarkt: All das gab es 2021 allein zur „Sommerfrische in Launewitz" in der örtlichen Veranstaltungs-Scheune.

Saale-Holzland. Heimatcheck: Die Pandemie wirkte sich nicht nur auf Veranstalter, sondern auch auf Vereine aus. Neugründungen gab es aber ebenfalls.

Beim großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie ihre Orts- und Stadtteile beurteilen. Jede Woche werten wir ein Thema der Umfrage aus, diese Woche die Ergebnisse zu Freizeitangeboten.

Am besten bewerten unsere Leser die Freizeitangebote in der Region Schkölen-Heideland mit der Note 3,2. Auf dem zweiten Platz landet die Region Hügelland-Täler, Leuchtenburg Saalestrand sowie Dornburg-Camburg (3,6). Die schlechteste Wertung erhielt die Region Bürgel und Eisenberg mit 3,8.

Karte Heimatcheck Thüringen Freizeit Freizeitangebot Foto: Andreas Wetzel

In der Gesamtbetrachtung schneidet der Landkreis mit der Note 3,5 ab. Unter allen von uns befragten Landkreisen und Städten belegt das Saale-Holzland den vierten Platz. Die Bestnote bekam das Eichsfeld (3,2). Am schlechtesten bewerteten unsere Leser das Freizeitangebot in Gera mit der Note 3,9.

30.000 Euro zusätzliche Förderung für Vereine

Aus Sicht des Landratsamtes steht es gut um die Freizeitangebote im Saale-Holzland. Das Angebot möge von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein, und jeder Leser bewerte es für sich sicher ganz individuell. „Aber in der Gesamtheit bietet der Saale-Holzland-Kreis überaus vielfältige Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll, spannend oder erholsam zu verbringen – egal ob allein, mit der Familie, Freunden, in kleinen oder großen Gruppen“, antwortet die Pressestelle des Landratsamtes auf eine Anfrage unserer Redaktion. Man müsse die Angebote nur kennen und nutzen.

Die Corona-Pandemie habe das Wirken der Vereine und Veranstalter in den Gemeinden stark beeinflusst und belastet. Viele Vereine seien durch fehlende Zusammenkünfte, abgesagte Veranstaltungen und auch dadurch ausgebliebene Einnahmen ausgebremst und in ihren Vorhaben zurückgeworfen worden. Als Kreisverwaltung habe man versucht, hier zusätzliche Unterstützung zu geben, um die wichtige Arbeit der Vereine und Verbände aufrecht zu erhalten.

So habe die Kreisverwaltung unter anderem in Zusammenarbeit mit der Sparkasse in den Jahren 2020, 2021 und 2022 einen Corona-Förderfonds für gemeinnützige Vereine in Höhe von jeweils 10.000 Euro aufgelegt. Aus diesem Fonds hätten Vereine unkompliziert eine Förderung beantragen können, welche sie zügig ausgezahlt bekommen hätten. So seien insgesamt 30.000 Euro zusätzlich an die Vereine geflossen.

Neue Angeboten entstanden während der Pandemie

Während der Pandemie sind aber auch neue Angebote entstanden. 2020 habe sich zum Beispiel der Verein Landkultur Launewitz gegründet, „der seither das Kultur- und Freizeitangebot im Nordosten des SHK bereichert.“

Logo Heimatcheck Thüringen 2022 titelneutral Foto: Funke

Vereine litten zunehmend unter Mitgliedersorgen. Gründe seien der demografische Wandel, „verbunden mit einem Generationenwechsel auch in den Gemeinden, aber auch das veränderte Engagement-Verhalten der Menschen.“

Viele, vor allem jüngere Menschen engagierten sich gern intensiv für ein zeitlich begrenztes Anliegen oder Projekt, aber immer weniger gern langfristig über Jahre oder Jahrzehnte in einem Verein. Und noch weniger Leute seien bereit oder in der Lage, Verantwortung zum Beispiel im Vorstand zu übernehmen.