So fahren die Busse und Bahnen in Jena

Fahrplan für Jena ändert sich an den Feiertagen

Jena In diesem Jahr fahren die Straßenbahnen und Busse des Jenaer Nahverkehrs über Weihnachten, Silvester und an den Feiertagen nach diesen Fahrplänen:

Am 24. Dezember fahren alle Straßenbahn- und Bus-Linien wie Samstag.

Am 31. Dezember fahren alle Straßenbahn- und Bus-Linien bis etwa 23 Uhr wie Samstag. Zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr gibt es eine Betriebsruhe.

Am 1. Januar ab etwa 0.30 Uhr besteht planmäßiger Nachtverkehr mit den Straßenbahn-Linien 1 und 2 sowie der Bus-Linie 10.

Die Bus-Linien der Jes fahren am 24. und 31. Dezember wie Samstag mit den in den Fahrplänen gekennzeichneten Einschränkungen. Gleichfalls gibt es Einschränkungen am 25. Dezember und 1. Januar.

Weitere Informationen unter www.nahverkehr-jena.de und www.jes-eisenberg.de