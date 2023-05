So kann man Kinder in Jena zum Lesen verführen

Jena. Abflauende Lesekompetenz bei Schülern: Das sagen Schule, Bibliothek und Verwaltung zur „Iglu“-Studie

Axel Weyrauch macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Zur Alarm-Nachricht, dass laut Internationaler Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) mittlerweile 25 Prozent (2016: 20 Prozent) der Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen können, sagt der Leiter der Jenaer Gemeinschaftsschule Wenigenjena: „Das ist die Realität. Deutschland hat davor die Augen verschlossen.“ Weyrauch befürchtet, dass hier noch „ein dynamischer Prozess an Fahrt gewinnt“. Natürlich, ein Teil des Problems resultiere aus der gewachsenen Zahl von Nichtmuttersprachlern unter den Kindern. Weyrauch wird noch grundlegender: Die Ganztagsschule sei, natürlich, im Dienste der Bildungs- und Chancengleichheit die Basis, um solche Probleme anzugehen. „Welche Schule ist denn aber Ganztagsschule?“ Sei die Politik bereit, „das als gravierendes Problem anzuerkennen – ohne Hin- und Herschieben des Schwarzen Peters“? Weyrauch hält es für wichtig, dazu wissenschaftlich begründete erfolgreiche Strategien in den Blick zu nehmen – und das, was „State of art ist, wie man das umsetzen kann“. Als ärgerlich empfindet es Axel Weyrauch. dass zwar Unmengen Geld im so genannten Aufholprogramm nach Corona stecken, „aber Thüringen das nicht verlängert“, sagte er. „Wir haben Partnernetzwerke, und das bricht Ende des Schuljahres weg.“ Sehr gut habe zum Beispiel die Volkshochschule nicht zuletzt wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit dem „Bildungsteilhabe-Programm“ agieren können. So habe sich sehr fruchtbringend in Stunden- oder auch Monatsmodulen eine Förderung in Kleingruppen betreiben lassen.

Hoffnungsträger Bibo-Knirps

„Die Schere geht auseinander.“ Diese Erkenntnis treibt angesichts der „Iglu“-Nachricht Katja Müller um, die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB). Neben den Nicht- und Wenig-Lesern gebe es „die Vielleser, die Berge von Büchern rausschleppen“. Und wenn es vornehme Aufgabe der EAB sei, „zum Lesen zu verführen“, müsse die Hemmschwelle bei manch einem Kind mitbedacht werden, nicht gleich ein dickes Buch haben zu wollen. Indessen darf das EAB-Team sich gute Erfolge bei der Leseförderung auf die Fahnen schreiben, etwa die Veranstaltung „Bibo-Knirpse“, die dienstags und mittwochs gut besucht ist von Kindern im Alter zwischen 0 bund 3. Und zu den Kindergärten: Da schafften es rein logistisch zwar nicht alle Einrichtungen, die täglich auf Anruf hin dargebotenen Kita-Programme in der EAB zu nutzen. Doch greife in solchen Fällen das „Leselotte“-Projekt: Dabei gehen mit Büchern gepackte Taschen auf Reisen. Natürlich freuen sich Katja Müller und ihr Team, wenn die Förder-Veranstaltungen Wirkung zeigen. „Vormittags in der Veranstaltung, nachmittags ist das Kind schon wieder da – wir haben häufig dieses Erfolgserlebnis.“ Insofern ist Katja Müller optimistisch; in der ab Jahresende verfügbaren Neubau-Heimstatt am Engelplatz gebe noch mehr Fläche und noch mehr nach Alter getrennte Veranstaltungen gleichzeitig. Die EAB-Organisationsstruktur solle dem angepasst werden mit einem eigenen medienpädagogischen Team. Schulen wiederum würde es aus Katja Müllers Sicht schon helfen, wenn Personal für die Schulbibliotheken verfügbar wäre.

Nicht in Wahlperioden denken

Bei der Sprachförderung in Kindergärten muss noch zugelegt werden, zumal dort „die Multikulturalität zunimmt“. Derlei Gedanken beschäftigen Christine Wolfer, die Leiterin des städtischen Fachdienstes Jugend und Bildung. Förderprogramme wie „Sprach-Kita“ und „Vielfalt vor Ort“ müssten langfristig angelegt bleiben, ebenso die „niederschwellige Elternarbeit“ samt „Bücherkoffer“ für daheim. „So etwas kann nicht nur von Wahlperioden abhängen“, sagte Christine Wolfer. Und ja, das Problem des Auseinanderdriftens der Gesellschaft „fällt uns in manchen Stadtgebieten mehr auf die Füße“.