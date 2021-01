So leise begrüßt Jena das neue Jahr

Ein ungewöhnliches Bild: So sah zum Jahreswechsel der Jenaer Markt aus. Wegen der Kontaktbeschränkungen, der geschlossenen Restaurants und dem Böllerverbot in der Altstadt waren kaum Menschen unterwegs, die Plätze blieben größtenteils von Müll befreit.

Deutlich ruhiger feierten die Jenaer in das neue Jahr. Wie ungewöhnlich dieses Silvester war, zeigte sich kurz nach Mitternacht am Holzmarkt: Wo sich Einzelne in früheren Silvesternächten teilweise Böllerschlachten lieferten, konnte diesmal beruhigt eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner Gassi gehen.

Da alle Restaurants auch über den Jahreswechsel geschlossen blieben und die Kontaktbeschränkungen größere Menschenansammlungen untersagten, war die Altstadt fast ausgestorben. Immer wieder kontrollierten Polizisten in Streifenwagen die Lage. Dass per Allgemeinverfügung verhängte Böllerverbot in der Innenstadt wurde sichtlich eingehalten, es fanden sich kaum Überreste von Knallkörpern.

Ganz ohne Feuerwerk vermochten manche Jenaer ihren Jahreswechsel nicht bestreiten - trotz des Verkaufsverbots für Silvesterfeuerwerk. Es zischten aber augenscheinlich weniger Raketen als in den Vorjahren in den einzelnen Ortsteilen in den Himmel. Auch die Straßen waren nach Mitternacht von deutlich weniger Böllerresten übersät. Viele beobachten gegen Mitternacht von Fenstern und Balkonen aus die Lichteffekte am Himmel und zündeten Wunderkerzen an.

Ein positives Fazit zog die Jenaer Feuerwehr. Die Kameraden mussten nur zu wenigen Einsätzen über den Jahreswechsel ausrücken, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook. In Lobeda-Ost konnten brennende Gegenstände auf einem Balkon kurz nach Mitternacht schnell gelöscht werden. Eine Silvesterrakete hat dort nach Polizeiangaben das Feuer verursacht. In der Kernbergstraße halfen Anwohner, eine Hecke zu löschen und konnten so einen größeren Brand abwenden.