So verlief der Durchschlag im Rothensteiner Tunnel

Es rumpelt und dröhnt gewaltig, langsam fallen immer mehr Gesteinsbrocken zu Boden, bis schließlich das Scheinwerferlicht der Felsfräse durch die Mauer dringt. Der Tunneldurchschlag in Rothenstein ist am frühen Mittwochabend geglückt, pünktlich zum Dreikönigstag. Dieser knifflige Bauabschnitt für den 385 Meter langen Tunnel kann damit zur Freude der Baubeteiligten abgehakt werden. Nun geht es in den Innenausbau des millionenschweren Bauwerks, durch das tausende Fahrzeuge zwischen Jena und Rothenstein rollen werden.

Nur in kleiner Runde wurde der Durchschlag verfolgt. Normalerweise wäre es ein großes Fest mit ökumenischem Gottesdienst, aber was ist schon normal in Corona-Zeiten. Die Kirchgemeinde Rothenstein ließ zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute, der Heiligen Barbara, die Kirchenglocken läuten. Denn auch wenn heute der Tunnelbau weitaus sicherer erscheint als in früheren Zeiten, gefeit vor Unfällen ist man im Bergbau nie.

Tunnelpatin ist der „Sonnenschein“

Leicht waren die letzten Meter nicht. Das Gestein am Südportal erschwerte den Vortrieb, es wurde umgeplant mit neuer Technik und der Bau verzögerte sich. Wegen der Corona-Quarantänevorschriften mussten zudem die Schichten geändert werden. 21 Tage am Stück frästen, schalten und betonierten die Spezialisten einer Münchner Firma zuletzt den Tunnel aus, bis sie für eine Woche in ihre Heimatländer nach Österreich oder Kroatien fahren konnten.

„Die Bedingungen waren schwierig“, weiß Tunnelpatin Beate Weber, die den Durchschlag verfolgte. Ihr ward die Ehre zuteil, als Erste die Leiter zu erklimmen und über das herausgefräste sogenannte Mannloch zu den Mineuren am Südportal zu kommen. Kein Problem für die Hobbyjägerin, „wie auf dem Hochsitz“, scherzt sie.

Das Ereignis sei „sehr bewegend“ für sie gewesen. Weber ist Bauamtschefin in der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal und seit 2008 mit den Tunnelplanungen vertraut. Beruflich ist sie prädestiniert für das Ehrenamt. Persönlich auch. Die Mineure und anderen Bauverantwortlichen kommen ganz ins Schwärmen, wenn es um Beate Weber geht. Sonst, so ist zu hören, sind es Ministerinnen oder Staatssekretärinnen, die als Tunnelpaten wirken und sich nur zur Anschlagsfeier und zur Eröffnung blicken ließen. Beate Weber dagegen ist oft vor Ort, im Gepäck Brotzeiten, Kuchen und warme Worte. „Danke für die moralische Unterstützung“, schrieben die Tunnelbauer ihr, sie sei der „Sonnenschein im Tunnel“.

Zwei Arbeitsunfälle im Tunnel

Weber, die „wie die Jungfrau zum Kinde“ zu diesem Ehrenamt kam, ist in die Aufgabe reingewachsen, sagt sie. Sie ist froh, dass die Heilige Barbara bislang die schützenden Hände über „die Jungs“ gelegt hat. Verletzt hätten sich bislang zwar zwei Arbeiter, aber relativ leicht, sodass sie schnell wieder in den Berg konnten.

35.000 Kubikmeter Gestein musste für den Tunnel freigelegt werden, der nun im Inneren weiter ausgebaut wird. Thüringens Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij lässt aus der Ferne den Tunneldurchschlag als „wichtigen Meilenstein zur Fertigstellung der Ortsumfahrung“ bezeichnen. Rothenstein werde so vom Durchgangsverkehr entlastet, die Reisezeiten zwischen Jena und Kahla verkürzen sich und es bestehe mehr Verkehrssicherheit.

Allein der Rohbau des Tunnels habe etwa 13,3 Millionen Euro gekostet, die Gesamtkosten für die Ortsumfahrung werden derzeit mit 41,6 Millionen Euro angegeben. Allerdings muss mit einer leichten Verteuerung gerechnet werden, da derzeit eine Kostenfortschreibung wegen des Bauverzugs aufgrund der Vortriebsprobleme im Süden erarbeitet wird, sagt Stephan Saalfeld vom Landesamt für Bau und Verkehr. Im ersten Quartal 2022 ist der vierwöchige Probebetrieb geplant, bis schließlich auch der Normalverkehr über die neue Strecke geleitet werden kann.