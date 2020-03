Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So viel Frau war noch nie im Vorstand

Der Dornburger Ortsteilbürgermeister Klaus Sammer musste nicht lange überlegen. „Ja, das ist der Vorstand mit den meisten Frauen. So etwas hat es in der Geschichte des Rosenfest-Vereins bisher noch nicht gegeben“, sagte Sammer. Die Jahreshauptversammlung des 191 Mitglieder starken Vereins in der Dornburger Turnhalle dauerte etwas mehr als eine Stunde. Aufreger? Fehlanzeige. Beim Tagesordnungspunkt „Diskussion“ gab es keine einzige Wortmeldung. Und auch beim Punkt „Sonstiges“ war es ruhig im Saal.

Für Kati Schenke beginnt die zweite Legislatur über fünf Jahre als Vereinsvorsitzende. Nach ihrer Wiederwahl bedankte sie sich auch bei ihrem ehemaligen Mitstreiter Steffen Wolleschensky. „Er hat mir immer viele Tipps gegeben. Ich hatte damals, als ich gefragt wurde, ob ich mir das Amt zutrauen würde, schon Respekt vor der Aufgabe. Der Steffen hat mir aber immer geholfen, wenn ich ihn um einen Rat gebeten hatte.“ Neben Steffen Wolleschensky wurden auch Annett Wahlig und Elke Drechsler verabschiedet. Neu dabei sind seit Freitagabend Antoinette Büchner, Christiane Kroh, Andrea Schubert und Luisa Feix. Die alte und neue Vorsitzende freute sich auch über die Verjüngung des Vorstandes. Sie machte das an ihrer Person deutlich. „Bisher war ich immer das Küken. Jetzt ist es jemand anders. Das ist zwar nur eine Randnotiz. Es ist aber schön, wenn man miterleben darf, dass jüngere Leute nachrücken“, sagte sie.

49. Rosenfest findet am 27. und 28. Juni statt

Der eigentliche Wahlakt für die sechs Frauen und drei Männer verlief unspektakulär. Es wurde offen gewählt und jeder Kandidat einzeln. Es gab nur vereinzelte Stimmenthaltungen für einige der aufgestellten Kandidaten. Nach acht Minuten war die Wahl Geschichte. Der neue Vorstand traf sich vor der Bühne im Saal zu seiner ersten konstituierenden Sitzung. Danach verkündete Schenke nicht nur ihre Bereitschaft, als Vorsitzende weiterzumachen, sondern auch die Besetzung der anderen Funktionen. Am kommenden Mittwoch will sich das neu gewählte Gremium zum ersten Mal treffen. „Es sind zwar noch 112 Tage bis zum nächsten Rosenfest. Die Zeit wird schnell vorbei sein. Auf uns warten aber noch sehr viele Aufgaben“, sagte Schenke.

Das 48. Rosenfest 2019 war aus wirtschaftlicher Sicht ein gutes. „auch wenn der Sonntag sehr warm war“, sagte die Vorsitzende in ihrem Jahresbericht. Sie erwähnte auch die Beteiligung der Mitglieder des Rosenfest-Vereins an der Schlössernacht und an den Schlössertagen. 2020 sind Schenke und ihre Mitstreiter bei diesen beiden anderen Großveranstaltungen in der Stadt Dornburg ebenfalls dabei.

Das 49. Rosenfest in Dornburg findet am 27. und 28. Juni statt.