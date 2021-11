So war Jena, als die DDR aushauchte

Kalender zeigt Jenaer Alltagsmotive aus den Jahren 1988 und 89

Der siebte Jahrgang ist da: Auch für das Jahr 2022 bringt der Grafiker Peter Mühlfriedel einen Jahreskalender heraus, der in A3-formatigen Motiven an Jena erinnert, wie es 1988 und 1989 aussah. Damals begleitete der Berliner Fotograf Jürgen Hohmuth Studenten der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen bei einem Praktikum in Jena. Und Hohmuth hat die Fotos dazu gemacht. Zu sehen sind diesmal beispielsweise der Marktplatz (rechts im Bild), eine Idylle mit Kleingarten und Zeiss-Bau 6/70, der Orchideen-Brunnen, der Busbahnhof, der Eisverkauf in der Johannisstraße. Der Kalender ist im Buchhandel und im Pressehaus am Holzmarkt zu haben, nicht jedoch in der Tourist-Information. Mühlfriedel schätzt, dass der Hohmut-Fundus noch für einige weitere Kalender-Jahrgänge ausreicht.