So werden Jenaer Fernwärmekunden entlastet

Jena. Stadtwerke informieren über Umsetzung der Dezember-Soforthilfe. Mieter müssen Abschlag aber erst einmal zahlen

Die Stadtwerke Energie zahlen an ihre anspruchsberechtigten Fernwärmekunden im Monat Dezember einen einmaligen gesetzlich geregelten Kompensationsbetrag, den sie aus Bundesmitteln erstattet bekommen. Wer anspruchsberechtigt ist, regelt das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG). Es entlastet unter anderem Fernwärmekunden, die weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Wärme im Jahr verbrauchen sowie Vermieter, bei denen die Abrechnung mehrerer Haushalte oder Mieter über die Entnahmestelle abgerechnet wird und Wohnungseigentümergemeinschaften unabhängig vom Verbrauch.

Über Nebenkostenabrechnung

Mieter in fernwärmeversorgten Gebäuden werden ebenfalls entlastet. Die Weitergabe der Entlastung erfolgt jedoch über den Vermieter wie im Erdgas-Wärme-Soforthilfe-Gesetz geregelt. Die Stadtwerke Energie weisen darauf hin, dass der Dezemberabschlag für Fernwärme regulär gezahlt werden muss. Frank Müller, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Energie: „Anders als bei Erdgaskunden, denen zur Kompensation der Dezember-Abschlag erlassen wird, müssen Fernwärmekunden ihre Abschläge wie vereinbart weiterzahlen. Anschließend erhalten sie noch im Dezember einen einmaligen pauschalen Entlastungsbetrag ausgezahlt, den wir für jeden Kunden separat nach den gesetzlichen Vorgaben berechnen.“

Bei der überwiegenden Zahl der Kunden wird die Kompensation 120 Prozent des Septemberabschlages betragen. Damit die Bundesmittel an die Wärmeversorger ausgezahlt werden können, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) als Beauftragten zur Prüfung eingesetzt. Die Stadtwerke Energie sind – wie alle anderen Wärmeversorger auch – verpflichtet, Daten ihrer anspruchsberechtigten Fernwärmekunden an die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft weiterzuleiten. Dazu gehören Angaben zu Namen, Postanschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, die Höhe der Abschlagszahlung im Monat September 2022 sowie die Liefermenge des Jahres 2021 beziehungsweise des letzten Abrechnungszeitraumes. Frank Müller: „Alle unsere Fernwärmekunden erhalten dazu in den nächsten Wochen ein Schreiben von uns, in dem wir über die Anspruchsberechtigung und die Höhe der Kompensationszahlung informieren. Gleichzeitig werden noch einmal alle an die PwC zu übermittelnden Daten abgefragt.“

Hoher Aufwand für Stadtwerke

Ziel der Stadtwerke Energie sei es, dass alle entlastungsberechtigten Fernwärmekunden so schnell wie möglich von den vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzmitteln für den Dezemberabschlag profitieren, teilt das Versorgungsunternehmen mit. Für die Stadtwerke Energie bedeute die Umsetzung der Entlastung einen erheblichen internen Aufwand: Seit Ende Oktober arbeite ein Projektteam daran, die Soforthilfen für ihre Kunden umzusetzen.

Weitere Informationen unter: www.stadtwerke-jena.de/energie/waerme-soforthilfe