Jena. Den Humor haben die Lehrer in Jena auch in der Krise nicht verlernt:

So witzig reagiert Jenaer Lehrer auf die Kritik einer Mutter

Mit einem spontanen Lied reagiert Philipp Schäffler auf das Interview mit einer Mutter. Doris Nitsche beklagte sich in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten über den schlechten Unterricht während der Corona-Krise.

Schäffler, geboren 1970 in München, arbeitet für die Philharmonie und ist Musiklehrer am Christlichen Gymnasium in Jena. Und er schlägt ein Gespräch vor, vielleicht auch eine Podiumsdiskussionen. Philipp Schäffler hat die Aktion „Jena lernt Ukulele“ ins Leben gerufen und ist einem breiten Publikum durch Facebook bekannt geworden.

Das Video sehen Sie hier:

Youtube Lied Jena wegen Lehrer-Kritik